Haos ne prestaje: Žestok udar na Aneli, Slađu i Uroša, brzinom svetlosti skupljaju glasove za najlošije prijatelje! (VIDEO)

Tenzično u Beloj kući!

Veliki šef zadao je takmičarima "Elite" novi zadatak i došao je trenutak da glasaju za najgore prijatelje u Beloj kući. Ovonedeljni vođa Sofija Janićijević dala je reč Mileni Kačavendi.

- Marko Đedović, već mesecima pokušava da me nauči kako da skuvam kafu.. Kad je slatka preslatka je, kad je gorka previše je gorka. To je samo deo gunđanja. Stefan Karić sve mora da ispita, da ga slučajno neko ne bi zeznao. Pozdrav za vaše majke Lidije. Gastoza ne mogu da navedem, jer mi ništa nije zgrešio ovih dana, ali ću da navedem Mateju Matijevića - rekla je Milena Kačavenda.

Posle nje glasala je Matea Stanković.

- Broj tri je Ana Spasojević. Broj dva je Luka, on se svojim prijateljima kune u dete i laže - rekla je ona.

- Smeješ se danas, grliš me, provodiš vreme sa mnom konstantno. Ona priča sa mnom, daje mi cigarete, što to radiš? - pitao je Luka.

- Ja tebi ne prilazim. Broj jedan je Ena, stavila bih je na sva tri mesta. Ti si loš prijatelj, loša u ljubavnim odnosima. Ti si uz osobe samo dok ti je nešto potrebno. Ako su vam ovo prijateljstva napolju, pos*rem se na prijateljstva i ljubavi. Izvinjavam se tvojoj majci, ali jedi g*vna - dodala je Matea.

Naredni je navodio Uroš Rajačić.

- Uroš, Slađa i Aneli, one kao kume, a on kao njihov veliki prijatelj. Ena misli da mu se nije dala šansa, a ja mislim da ih ti nisi dovoljno dobro upoznala. Janjuš je stvorio ovog dečaka ovde, pa je isti dečak dolazio i provocirao ga - rekao je on.

- Ti si bio prijatelj Janjušu, a muvao si Aneli - dodala je Slađa.

- Ona je prvo izdala Maju, pa se okrenula ka Aneli i izdala Maju. Sad se okrenula prema Eni i izdala Aneli. Čekamo neku sledeću - nastavio je Rajačić.

Autor: A. Nikolić