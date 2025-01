Haos u emisiji: Rajačić zajedničkim snagama sa Enom udario na Jelenu, pa je urnisao zbog ljubomornih scena (VIDEO)

Tenzično u Beloj kući!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog, a takmičari su imali priliku da vide kako je Ena Čolić ogovarala Jelenu Ilić.

- Šta priča ova budala? Koga briga za podršku vašu? Šta ste vi meni? Gledaj sebe utorkom da podržiš. Jednom je sa mnom prošetalal krug, ne znam šta je budala umislila? Ovu kretenčinu (Luka) nju ne razumem, ozbiljne su budale. Ona leči tikove dečku, patetiše u emisiji, posle toga se smeje na silu i drpa po žurkama - govorila je Jelena.

- Ovo je nabrajalica, koju ću slušati do kraja - dodala je Ena.

- Najjače kad neko kaže da si zao u rijalitiju, ona je vadila decu iz utrobe - pričala je Jelena.

- Bolim vas jer sam verbalno sposobnija, bila sam uz tebe kad ti je bilo najgore - dodala je Čolićeva.

- Kome vi trebate? Podrška je porodica - rekla je Jelena.

- Ja sam ti bila podrška, ovo je tvoja sramota. Ti si samo zla i tužna žena - govorila je Ena Čolić.

- Iz nje priča mržnja i sujeta, ona je sa Enom bila u odličnim odnosima. Bila joj je podrška, Jelena ne može da prihvati neke stvari. Bilo je tu i sprdnje, ali bile su u odličnim odnosima. Meni je strašno da Jelena prizna da je bolesna ljubomorna, njoj to ne priliči. Niko verbalno nije jači od nje, ali ona kvarno udara ljude. Ovo je njeno sad prirodno stanje - pričao je Rajačić.

- Čovek se vatao sa ovim ološem. Bio je sa mnom u svađi, a pipa se sa njom i ogovara me. Srećan budi da ne obraćam pažnju na tebe, zadavila bih te koliko si mi odvratan - dodala je Jelena.

- Možeš da me zadaviš za onu stvar, ja ti nisam p*čkica. Neće da bude srećna i zadovolna, izvoli igraj rijaliti. Ja se nijednom nisam izjasnio da smo mi završili - rekao je Uroš.

- Najlakše je pričati najgote o meni jer sam besna i ljuta zbog utorka, on nije pokušao da poragovara sa mnom. Rekao je da se ni mrtav, ni živ ne bi pomirio sa mnom. To je ponižavanje najgore moguće. On se meni nije obratio ponedeljak i utorak ceo dan, žurka znate kako se završila. Mala Kristina ga je pitala zašto ne priča sa mnom, a on je odglumio i zagrlio me u pušionici. Neka teši svoju drugaricu što se mene tiče - govorila je Jelena.

- To nije Jelena Ilić nego J*bena Ilić, to je jedna sažvakana guma sa magistrale. Ćutao sam zbog Uroša, ali više neću. Ona ga ne poštuje, vređa mu porodicu. Juče joj je prišao, a ona ga gura, stiska, gađa ga i vređa. Ne znam daokle će to da dopušta, lepši je i elokventniji od nje 100 puta - dodao je Luka Vujović.

Autor: A. Nikolić