Napravila je grešku jer je sebi dozvolila tebe: Kadra brutalno urnisao Peju, pa žestoko udario na vezu Anđele i Gastoza! (VIDEO)

Tenzično u Beloj kući!

Veliki šef zadao je takmičarima "Elite" novi zadatak, a oni danas moraju da navedu tri najsujetnije osobe. Ovonedeljni vođa Nenad Macanović Bebica dao je reč Elvinu Kadriću.

- Nemate čistoću, face su vam unakažene i ne znate šta ćete da pričate. Anlete su 90% kompleksi, nađite drugi razlog i ne morate da se svađate. Ja ću da navedem Peju, dokle dečko? Poenta je da kažeš: "Kadra, izvini, bio su za sve u pravu" - rekao je Kadra.

- Ja sam ti posle "Elitovizije" pružio ruku - dodao je Peja.

- Nije bilo iskreno. Ja sam u pravu 100%, to moraš da shvatiš, a kad budeš shvatio onda će možda da ti krene sa ženom koja je tebe izabrala. Ona je veliku mangup, ali je sebi napravila najveću grešku jer je sebi dozvolila tebe. Ja sam tebi rekao da će borba biti teška jer je on beba. To što si krenula na Aneli će da te košta, ona samo priča sa narodom i ti si se us*ala. Pejo, za mene si smešan i sa mnom ne možeš da se nadjačavaš. Ja tebe mogu da rodim - govorio je Kadra.

- Dobro, smešan sam - rekao je Peja.

- Ja sam sa kockarima živeo, ti moraš da ispraviš svoje stanje i shvatiš da ne možeš da budeš sa ovom ženom. Od srca treba da se izviniš, a onda možeš sa mnom da razgovaraš. Ne možeš da me gađaš, a stalno da prilaziš nešto da me pitaš. Kontakt ne može da se nastavi jer nisi ispravan. Ti sa mnom ne možeš da igraš manipulaciju. Za tebe je Uroš Stanić doktor. Miljana je na drugom mestu. Gale, izvini ti si treće mesto. Tebi mora da se hrani organizam da bi bio u sistemu. Izabrao si ženu koju nećeš. Anđela, ti i da spavaš sa njim nećeš da pogrešiš. Iskostio te je, ali ti se umiljava i on ako napravi grešku samo tebi može da bude bolje. Napolju bi te ispolivao flašom rakije, pa biste se isk*rali. - nastavio je Kadra.

- I dalje se blamiraš i koristiš te epitete za k*ranje, to ima da ti zamere. Ti si blam. Ti nemaš sa kim da šetaš već 18. nedelju. Ti nisi gej, ti si ozbiljna p*derčina - odbrusio je Gastoz.

- Voleo bih da si iskren, bili bismo najbolji drugari - rekao je Kadra.

- Nikad, video sam kakav si čovek i ne treba mi. Na mesto - dodao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić