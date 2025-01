Tenzija se ne smanjuje: Glasanje za najlošije prijatelje u Eliti izazvalo opšti haos, mnogima su pale maske! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

Veliki šef zadao je takmičarima "Elite" novi zadatak i došao je trenutak da glasaju za najgore prijatelje u Beloj kući. Ovonedeljni vođa Sofija Janićijević dala je reč Elvinu Kadriću.

- Gale, kad se završi rijaliti vi ćete da se nađete na kafi i kažete: "Izgurali smo". Anđela treba da te zagrli, dobar si prema njoj. Obratiću se prvo Teodori i Bebici. Teodora, tvoj otac me je oduševio kad je došao, nežnosto, ležernost. Jelena, šta sam ja tebe povredio? Tebi možda treba pažnja, malo da se posvađaš i pričaš. To što je ona tebe zagrlila, ja nju znam... Znaš kakva je to podrška. Voleo bih da skineš njen ples, ona pleše... Broj tri Uroše, malo preteruješ sa Aneli, ulaziš u dubine i nije potrebno - govorio je on.

- Isto kao i vi, ja ovde nemam prijatelje. Na pravo mesto ću da navedem Ivana Marinkovića koji me ovde kao gotivi kao i moju mamu, pa je pet puta dnevno opsuje. Drugo mesto će da bude Aleksandra jer mi je ukrala kobasicu. Treće mesto Gastoz, zamerio si mi jer nisam odala prijatelja, a ja ne bih izdala ni tebe. Anđelu moram da navedem, ona nije ispala prijatelj prema meni jer nosim njenu kozmetiku za kupanje, a moj zaboravi - govorila je Ana Spasojević.

- Ja ovde nemam prijatelje i ne želim da ih gradim. Ovde nema ko da ima izda, nisam došla da se družim. Milovan je ispao Aleksandrin neprijatelj, jer je sve to krenulo od prijateljstva. On je ispao neiskren i nepošten prema tebi. Munja i Terza nisam očekivala takve reči od vas, ali sam znala da će brzo da se pomire - dodala je Ana Nikolić.

- Prvo mesto Uroš Stanić, on je ovde svima neptijatelj. Odnos Munje i Terze - rekao je Stefan Korda.

- Ovde imam nekoliko dragih ljudi koji su pokazali iskrene prijateljske namere. Navešću ljude koji su ovde iskazali nepoštovanje prema meni Ćuba, Jordanka i Teodoru - rekao je Raško.

- Ova profuknjača mi je dala mali budžet, ali ne dozvoljavam da mi kaže da je zaboravila na mene. Sofija, u najgorim momentima sam bila uz nju, Milica me je vređala jer sam podržala njenu vezu. Drugo mesto moje bivša kuma, izdala me je nakon sedam dana kad sam ovde došla. Ona je mene dozivala, jedva sam čekala da budemo kao što smo bile. Ona je bila jedna jedina za koju sam bila ubeđena da me neće izdati kao što me je izdala Maja. Treća osoba je Bebica, privatno smo se jako lepo družili, ali pošto sa se družila sa Miljanom... Mene izmanipulišu, daju mi malo love i soka... - govorila je Slađa.

Autor: A. Nikolić