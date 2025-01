Haos u Beloj kući!

Lepi Mića započeo je još jednu "Igru istine", a veče je otvorio Milovan Minić.

- Milovane, šta je bilo u "Šiša baru"? - pitao je Lepi Mića.

- Čuo sam toliko stvari u šoku sam, a to je da sam njenu ćerku gledao drugim očima i na drugi način. Druga stvar da sam za rođenu sestru rekao da je k*rva, našu porodicu je pogodila tragedija i ostali smo bez dečakala od 14 godina koji je sin moje rođende sestre. To samo o njoj govori. Šta god pričala i rekla nikad nećete čuti da pominjem njene sestre kao što nisam ni do sad, samo u superlativu. Pozvao sam porodicu da reaguje pravnim putem i odgovaraće za sve. Šta reći za ženu koja tvrdi da sam ne znam na koji način gledao njeno dete, a to isto dete mi ostavi da ga hranim i kupam? - govorio je Milovan.

- Šta ovaj priča kao da smo na sahrani? - umešao se Ivan.

- Ostavila ti dete, a ona otišla u rijalitiju. Kako je tebi takvom monsturmu mogla? Ona je govorila da si najolji čovek. Ukopavaš je još više, smradu jedan - urlala je Aneli.

- On i ona govore o sebi, pokazao se on kakav je. Čuli smo od Jelene da postoje sumnje za njega, ali ja u to neću da se mešam. Moram da kažem da je svog bivšeg supruga na isti način kao svekra, za kog je govorila da joj gleda u d*pe i s*se. Ja ću da se oglasim njenom bivšeg suprugu za stvari koje nikad nisam mislio da iznesem i siguran sam da ostaje bez starateljstva, pa neka me osodi ceo svet. Ići ću golom istinom kao i sad - nastavio je Milovan.

- Zar nisi rekao da si ostavio sve nekome? Obrati se. Zašto lažeš? Imaš sad priliku - vikao je Ivan.

- Na dan godišnjice smrti povukao sam ručnu, kad ste me osudili. Ona zna kad je godišnjica smrti i ona je tad uzela moju sestru u usta. Zato sam stao na tri dana - dodao je on.

Autor: A. Nikolić