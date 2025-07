Bez dlake na jeziku! Kačavenda se JAVNO POKAJALA zbog izdaje Janjuša, pa otkrila da li može doći do pomirenja s Gastozom (VIDEO)

Iskrena do koske!

Voditeljka Ana Radulović porazgovarala je na samom početku emisije "Narod pita" sa Milenom Kačavendom, te je i saopštila da Gastoz kasni.

- Ja nemam šta tu da kažem osim da je on mene izdao ovom prilikom ove sezone - rekla je Kačavenda.

- Mnogi su komentarisali i tu situaciju sa Janjušem i poistovetili su je sa ovom sa Gastozom - rekla je Ana.

- Mislim da gledaoci nisu blesavi, neka budem ja ta koja je kriva. Janjuš je bio neki moj drugar i favorit i moram da priznam, pogrešila sam, nisam znala šta je rijaliti, ali ne mogu da kažem da je to moj neki manir i ako se ispostavlja da sam ja ta koja je po drugi put uradila isti stvar i neka bude to moj način učešća, ali to nisam ja. Ja nikada nisam promenila mišljenje o Janjušu, on je taj koji jeste, ja sam stala tada na stranu žene, ali sada kada sam prošla celu ovu sezonu, ja moram da kažem da sam pogrešila. Ja moram Janjušu javno da se izvinim, kao i Alibabi što sam se izvinila - rekla je Kačavenda.

- Da li postoji mogućnost da to sledeće sezone ukoliko budeš ušla ili kolegama sa Pink.rs portala isto izjaviš za Gastoza - pitala je Ana.

- Ne, ne, ne. Na Gastoza sam jako ljuta, baš sam ljuta, jer onaj dan kada je on mene, neću reći uvredio, nego kada sam sedela u pušionici i kada je on rekao: "Džordi gazi", ja sam bila u šoku. Možda ja jesam trebala njemu da kažem neke stvari van crnog stola, a isto je uradio on, ona čuvena podela budžeta kada je on Bebicu nazvao vrećom go*ana - rekla je Milena.

- Aneli si komentarisala cele sezone - rekla je voditeljka.

- Ja sam se Asminu izvinila i ja sam to videla kada sam izašla, da je on rekao da ga to ne intresuje. Sezona sedam, on je to rekao pre neko veče, dobro sam ga slušala, Asmin je rekao: "Da ona mene nije pominjala, nikada se ne bih oglasio", ja verujem u to. Logično je da se čovek oglašavao da se brani i da to što ona priča nije tačno. Pogrešila sam što sam joj verovala i da uđem kao neko ko je dobar sa njom - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić