Pokušali smo da imamo s*ks, bilo je užasno: Gastoz šokirao sve priznanjem o odnosu sa Anđelom, posle svega shvatili da nisu jedno za drugo! (VIDEO)

Zaprepastio sve u studiju!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Nenada Marinkoviča Gastoza i Milenu Kačavendu. Usledilo je novo telefonsko uključenje, javila se Svetlana iz Kačareva.

- Htela sam nešto da pitam Gastoza, šta se dešava između Anđele i njega? - pitala je gledateljka.

- Nismo u vezi - rekao je Gastoz.

- Ne laži, kanto. Jeste u vezi, laže kao pseto i to ja kažem. Oni su zajedno ja to znam, foliraju i glume ludilo. Meni je to javila ptičica. Anđela je trenutno u Gastozovom stanu, tamo leži, gleda emisiju i relaksira se - umešala se Kačavenda.

- Oni su 100% zajedno, ne znam zašto ne žele da priznaju - rekla je gledateljka.

- Šta se dešava sa tobom i Anđelom? - pitala je Ana Radulović.

- Pokušali smo da imamo prvi s*ks, bilo je užasno i shvatio sam da nije žena za mene. Drugi put isto, treći put kad smo pokušali rekla je da to ne treba meni i mogu ovako do jedno dvadesetog puta i uglavnom nije to za nas - govorio je Gastoz.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić