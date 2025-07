Kad me je poljubila... Gastoz progovorio o susretu sa Sofijom nakon Elite, kako li će Anđela reagovati na ovo? (VIDEO)

Novi šok detalji!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Nenada Marinkovića Gastoza i Milenu Kačavendu. Usledilo je novo telefonsko uključenje i javio se Safet iz Sarajeva.

- Hteo bih da pozdravim kralja. Hteo bih da te pozdravim od "Tajland armije" preko 1000 ljudi sad čeka da te pozdravimo. Pozdravi puno Anđelu, hoću da vam kažem da se držite zajedno. Malo više je slušaj, molim te. Dosta stvari ti je pogodila unutra, dosta stvari je ispalo po njenom. Znam da si dobar momak - rekao je Safet.

- Da li si video kako se prskamo šampanjcima povodom naše pobede? - pitao je Gastoz.

- Držite se zajedno, čuvaj Anđelu. Ovi što kažu da su fejk, oni su sve osim fejk - dodao je gledalac.

- Hajde da prokomentarišemo devojku koja je u Kačavendinom klanu, a to je Sofija -

- Zapratila me je i ona, video sam je u tržnom centru i kad je ustala da mi se javi bila je kao onaj mali što ju je izdao, a onda počeo da liže d*pe meni, Bebici... Kako li se zove mali iz Kosovske Mitrovice? Bila je sa njim, šetao sam moju Lilicu i ustala je i prišla mi je, a kad me je poljubila i pomazila po faci, to nije uradila 10 meseci. Kad mi je stavila ruku preko obraza, mislim da bi neko izgoreo, a to sigurno nije Anđela - govorio je Gastoz.

- Ja mu verujem sve, on kad kaže to je tako - dodala je Kačavenda.

- Poštovanje Ana Vama i veliki pozdrav za jednog jedinog Gastoza. Četiri sata sam na vezi, želela sam da vas dobijem večeras. Vrlo bitna stvar, niko, ama baš nikog nije osudio katastrofalno iživljavanje nad devojkom i da niko nije osudio čoveka koji je pustio klipove. Ovim putem Vas molim da se prekine sajber nasilje, bruka i sramota za onog muškarca. Meni je drago da sam baš zbog ovoga dobila vezu, želim da vam kažem da sticajem okolonosti, da je Anđela imala ogromnu ucenu od strane Zvezdana, koji je na svaki način maltretirao da se vrati, devojka je visoko platila to što nije htela. Anđela je patrijarhalno vaspitano i kulturno biće. Zvezdan je na najgori mogući način ucenjivao i na kraju je objavio. Kada ste vi ozvaničili vezu je izašao najgori klip, znači želeo je da je kazni. U pitanju je psihopata, u pitanju je zvanično i ubica. Pavle je jurio za devojkom dve pune godine, svi živi znamo da je čovek opsednut Anđelom - rekla je gledateljka.

- Mogu da joj prdnu pod prozor - rekao je Gastoz.

- Svaka čast, vama kapa dole, vi ste zaista muškarac za poželeti! Stali ste ispred svoje drugarice, nebitno je šta je, devojke i nadam se da ćete zaustaviti ovakvo iživljavanje - rekla je gledateljka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić