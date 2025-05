Anđela roni gorke suze: Ponovo tražila poligraf da dokaže svoju istinu sa Pavlom, otkrila u čijem je stanu živela! (VIDEO)

Novi detalji!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari ''Elite 8'' komentarisali su Anđelu Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza 

- Ispostavilo se sada da je on iznajmio stan u kom Anđela boravi - rekao je Karić.

- Ne, nego je on meni samo našao stan, a ne iznajmio. Meni je trebao proveren stan, o tome je reč - rekla je Anđela.

- Anđela, slagala si Gastoza, a posle pričaš da ti to nije bitno - rekla je Ivana.

- Pa meni nije to bitno. On me nije pitao i ja sam zaboravila. Ne znam što se trudi da dokaže nešto jer to nešto ne postoji - rekla je Anđela.

- Ukoliko se ispostavi da je istina ovo što Anđela priča, on stvarno nije normalan - rekao je Karić.

- Meni je ovo presmešno - rekla je Anđela.

- Anđela, šta si brisala iz njegovog telefona? - upitao je Karić.

- Nisam ništa brisala - rekla je Anđela.

- Anđela što nisi htela da ispričaš vaš jedan dan kako je izgledao? - upitala je Ivana.

- Ja dan nisam provela sa dečkom, a ne s nekim drugim. Kuma i ja krenemo na piće, pozovemo i njega i to je to - rekla je Anđela.

- Da li si prespavala kod njega? - upitala je Ivana.

- Nikada u životu, samo smo u društvu bili - rekla je Anđela.

- On je meni rekao da je sa Anđelom, što bi ga ja pitao da li je s njom ili nije. To je njegova stvar - rekao je Gastoz.

- Ja sam milion puta rekla da nisam bila s njim. Zašto mi niste dali jeb*ni poligraf da skinem čoveka sa grbače? Ja ne znam koliko puta treba da ponovim. Ko normalan ide svaki dan na Televiziju? Ovo je psihičko maltretiranje mene, tražila sam poligraf i jedan odgovor bi dokazao sve. Kakve ljubavne poruke, pipnuo me nije. Toliko puta sam rekla za automobil. Kada sam dolazila avionom, trebao mi je auto na par dana i on se ponudio. On meni ništa nije plaćao, ja to tvrdim. Dečko ima ozbiljne probleme i nije normalno. On to radi zbog Gastoza jer se on verovatno potajno nadao da će biti sa mnom nekada - rekla je Anđela.

- Ja verujem Anđeli, ona se ne bi nervirala ovako. Što on nije ispao gospodin i sačekao da izađemo? Ja se nisam napravio lud, ja sam pitao Anđelu za to. Ona je ostala u potpunom šoku - rekao je Gastoz.

- Nama je ovde u kući bilo sumnjivo da je ona dala toliki pristup čoveku, to je problem - rekao je Mateja.

Autor: N.Panić