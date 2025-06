Novi detalji!

Tokom emisije "Pitanja novinara" voditelj Joca Novinar pozvao je Jovanu Tomić Matoru kako bi progovorila o svojim sukobima sa Stefani Grujić.

- Matora, šta se dešava sa Stefani? - upitao je Joca.

- Udara najniže, želi da me degradira u svakom smislu. Priča o parama, hoće da ispadne da sam sav novac potrošila na alkohol, ali nisam. Mi smo kupovale stvari za rijaliti i šta nam je sve potrebno, a ostalo me više ne zanima. Ja se večito ovde pravdam, ali da se vraćam na početak - to ne želim. Munja koristi sve stvari koja ona kaže i to mi pada teško. Ja prema Stefani nemam empatiju i prema njoj nema ništa, ali mene je njena mama obožavala - rekla je Matora.

- Moji roditelji nisu dali da ona uđe u kuću - rekla je Stefani.

- Ovo je laž. Meni njena majka nije dala iz najbolje namere da uđem u stan njihov jer joj je očuh u bekstvu i trebala je policija da dođe, a njena mama nije želela da se nađem tu da me ne bi provlačili kroz medije - rekla je Matora.

Autor: N.Panić