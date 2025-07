Kakav hvalospev za sam kraj! Gledateljka poslala moćnu poruku Anđeli Đuričić, za Gastoza ima samo jednu zamerku! (VIDEO)

Dobila ozbiljnu podršku!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Nenada Marinkovića Gastoza i Milenu Kačavendu. Usledilo je novo telefonsko uključenje i javila se Nina iz Beograda.

- Ja zovem u ime nas dvadesetak žena koje jako volimo Anđelu. Prvo bih htela njoj da se obratim i kažem joj da nije sama. Ona je prezgodna, takvo telo u životu nisam videla, tu kosu i taj iks faktor. Ja sam iz Beograda, ima nas dvadesetak, nemamo stranice, ali bismo voleli da upoznamo Anđelu. Ona je jako hrabra i jaka devojka, njoj kad se desila tragedija ona je svoju porodicu podigla na noge. Niste svesni šta je ta devojka preživela. Žena koja se javila i rekla za klipove čuvene, posle 100 godina se osuđuje žrtva, a ne skot koji je to uradio, a to je uradio samo jer nije želala da bude sa njim. Mnogi poznatih ličosti je podržalo Anđelu, kao što je voditeljka Jovana Jeremić. Alekn Hadrović koji je okačio Pavla Jovanovića. Mensur je rekao da je lavica. Filip Car koji joj je najbolji prijatelj i ona boljeg prijatelja od njega nema. Karići nisu porodica nego monstrumi, treba da se ugledaju na njenog oca i pogledaju kakav je gospodin. Oni su želeli da pridobiju Cara, ali je rekao da je Anđela njegov prijatelj. On je rekao da je sa rođendana otišla sama, a da je Stefan ostao. Anđela je stajala uz Gastoza, posvađala se sa pola kuće zbog Gastoza, skakala je na Terzu i Karića. Ona je devojka koja bi se zbog svog muškarca pobila sa pola grada. Ona ima ogromno srce. Želim da je pozdravim i da joj kažem da bude lepa, da ne skida osmeh s lica i da zna da nije sama i da je za nas ona moralni pobednik. Htela bih da kažem Nenadu da me vređa kad je upoređuje sa drugim devojkama. Okej je da kaže da je neko lep, ali da kaže da mu se neko sviđa, ja mislim da nju to povređuje. Ja mislim da on Anđelu voli i da nisu prijatelji, poznavajući nju ne verujem da bi bila kod nekog da su samo prijatelji. Htela bih da kažem da je Gastoz doveo Sofi do trećeg mesta. Ona je izjavila da se ljubila sa 20 žena, imala je devojku kad je ušla u rijaliti. Sofija se javlja da bi rekla Anđeli, ne želim ni da ponavljam šta, a ja bih joj rekla da srpski jezik ima sedam padeža - govorila je gledateljka.

Autor: A. Nikolić