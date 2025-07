Sad je sve jasno! Stefani otkrila da li ima starateljstvo nad SINOM, a ovo je razlog zašto nije dozvolila da Munja upozna Kostu! (VIDEO)

Tenzija raste!

Voditeljka Ana Radulović ugostila je u emisiji "Narod pita" superfinaliste Elite 8, Stefani Grujić, Jovanu Tomić Matoru i Danijela Dujkovića Munjeza.

- Stefani, stekla sam utisak da si ti ta koja odlučuje. Zašto onda ti nisi dala dozvolu ili se nisi potrudila da vidi dete? - pitala je Ana.

- Nije da nije mogao, nego smo se tako dogovorili. On je tražio da vidi bebu, a ja nisam znala kakve će reakcije biti da dođem sa njim, a nisam najavila. Sve je stvar dogovora. Sve je to poremetilo moju mamu. Ja sam poželela da se sve to slegne, kako ne bi dolazilo do zabrana. Moja mama ima privremeno starateljstvo, a ja u sredu ja dobijam - rekla je Stefani, nakon čega je nastavila gledateljka:

- Matora, dobro si prošla! Molim te, oni će isto ući jer nemaju od čega da žive, nemoj da imaš bilo kakav dijalog sa njima. Izvukla si glavu. pročitala sam da si pomagala i majku i sitnu dečicu - rekla je gledateljka.

- Ja sam njih obožavala. Nemam reč za sestrice i to. Ja sam takva kad zavolim. Normalno je da ću i njenoj porodici da posvetim pažnju - rekla je Matora.

- Gospođo, vi mnogo jedete go*na i možete samo da puš*ite ku*ac! - vikala je Stefani.

- Matora, mani se, izvukla si glavu - rekla je gledateljka.

- Sve se dešava sa razlogom. Želim da pozdravim Milicu i da kažem da je ona primer kako se bori jedna majka - rekla je Matora.

- Što je ne uzmete za zeta? - pitao je Munja.

- Matora, ne učestvuj! - ponavljala je gledateljka.

- Gde Vi živite? Gospođo, biće Vam veliki račun! - ponavljao je Munja.

Autor: A.Anđić