Terza ne želi da čuje za majku svog deteta!? Munjez obelodanio detalje razgovora sa Milicom Veličković i Borom, pa im u paketu održao lekciju! (VIDEO)

Iskren do koske!

Voditeljka Ana Radulović ugostila je u emisiji "Narod pita" superfinaliste Elite 8, Stefani Grujić, Jovanu Tomić Matoru i Danijela Dujkovića Munjeza, te se tom prilikom uključio gledalac kako bi dao svoj sud.

- Munja mi je okej lik. Stefani mi je super lik. Ona je jako zgodna devojka, prirodna, ali kad krene da viče,iz te lepotice se promeni i njen oblik lica i svega i onda mi nije lepa. U prva tri mesta bih stavio Sofi, Anđelu i Uroša. Matora mi je bila antipatična. Uvek ima lepe cure, ali jedan frajer, da li mislite da bi Munja išao sa Matorom ili Anđelo sa Matorom?! Ja mislim da ona ne može da nađe frajera zato hvata ove cure - rekao je gledalac.

- Šta je ono što se u vašoj glavi promenilo? - pitala je voditeljka.

- Sve što je bilo zvučno morao sam da opravdam. Neke stvari sam govorio unapred. Prvi period od ulaska Stefani ja sam saznavao neke stvari. Požurio sam sa svojim zaključcima, ali ja se svojih stavova držim - rekao je Munja.

- Da li si menjao svoje stavove po pitanju Milice Veličković? - pitala je Ana.

- Jesam. Ja sam požurio u mojoj situaciji. Kako oni promene mišljenje i ja promenim iz mog ugla. Nije istina da Terzu dete ne zanima. Terza će biti odličan otac. Čuo sam se sa njom juče. Smatram da će sigurno Terzi dozvoliti da bude otac. To dete zaslužuje oba roditelja. Ona je jako kivna na Terzu, ali je i Terza na nju. On je krivac i treba da porazgovara sa Milicom, ne treba da čeka sud. Jako je velika greška što on neće da razgovara sa Milicom. Ja mu to zameram kao drugar. Njoj zameram neke morbidne stvari kad je bila unutra. I jedno i drugo teraju inat, a tu će dete da ispašta - rekao je Munja.

Autor: A.Anđić