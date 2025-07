Ljudi ga gledaju i ne trepću! Mateja NEZADOVOLJAN svojim nastupom na Elitoviziji, Terza pohvalio OVU BIVŠU devojku (VIDEO)

Iskren do koske!

Teodora Delić dala je reč Terzi kako bi glasao za svoje favorite na Elitoviziji.

- Svaka čast svima, ja moram da pohvalim Anđelu, Gastoza i Džordi, nisu mogli da znaju kako je to delovalo, to je meni ludilo. Falilo je da samo pevate, razvalili bi, ali je ovo ludilo! Što se tiče ove Elitovizije, Matora i Dragana su me oduševile, ja volim tu vrstu muzike. Ja ću da izaberem Sofi i Mateju - rekao je Terza.

- Ja iskreno nisam zadovoljan, najiskreniji sam sada, mogao sam ja to mnogo, mnogo bolje. Ušao sam loše u pesmu, a kada sam to čuo, onda sam sebe napeo da to zvuči bolje. Lepo je, super je, vrh je, ali ja to mogu bolje. Što se mene tiče, ljudi su se potrudili, bilo je mnogo dobrih nastupa, Matora i Dragana su me oduševile, stvarno je bilo slatko. Ja se dvoumim, Munja, Stefani i Terza su mi bili ekstra, i vizuelno i kako su sve doneli. Sada sam prvi put video Gastoza, Anđelu i Džordi, iskreno, baš sam se prijatno iznenadio. Pesma je takva, ja za Elitoviziju volim da bude pevanje. Izabraću Munju, Terzu i Stefani - rekao je Mateja.

- Sve mi je intresantno. Dačo treba da se baviš pevanjem, Teodora ti si mi vrh. Glasam za Sofi i Mateju - rekla je Ena.

- Mateja i Sofi su mi bili odlični, izgledali ste mi moćno. Što se tiče pevanja, mene je iznenadio Munja, moram da budem realan, pesma "Motori" je jako teška, intonacija je previsoka. Stvarno je bilo super. Od početka do kraja si bio u intonaciji - rekao je Dača.

- Tema ove Elitovizije je bila maskenbal, mi treba da budemo ono što jesmo. Ja ću izabrati Gastoza, Anđelu i Džordi. Gastoz i Džordi su bile dve pijanice, a Anđela čistačica. Jedini koji su pogodili ovu temu, u shodu sa rijalitijem, to su njih troje - rekao je Bebica.

Autor: Nikola Žugić