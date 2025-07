MAJKA JE SE NIJE ODREKLA! Dragana otkrila kako je porodica reagovala na vezu sa Matorom, pa ŠOKIRALA PRIZNANJEM ko je 'muško' u njihovoj vezi (VIDEO)

Dragana otkrila u kakvim je odnosima sa porodicom!

Dragana Stojančević sinoć je došla na snimanje emisije "Narod pita", kako bi pružila podršku svojoj partnerki Jovani Tomić Matoroj. Pre nego što je ušla u studio pred našim kamerama odgovarala je na aktuelna pitanja iz njenog života koja danima intrtigiraju javnost.

Dragana je otkrila kako izgleda veza sa Jovanom, ali i ko ima dominantniju ulogu u njohovom odnosu, pričala je i o podršci porodice koja je u svemu neizostavna.

- Prve bračne noći nije bilo, svaka je provodila vreme sa svojom porodicom. Danas je neraspoložena, zna da je šest meseci od kako joj je mama preminula. Mislim da će Matora biti mirna i slaložena, što bi se svađala, mislim da nema potrebe za tim, ni sad , ni u narednom periodu -započela je Dragana, a onda rešila da jasno stavi do znanja ko je u odnosu sa Matorom "muško".

- Kod koga su pare? Ako su ključevi i kartice kod mene, vi prosudite ko je. Neverovatno se vidi da je zaljubljena, znači ti kad vidiš da te neko podržava. Videla sam da nam je podrška slala poklone. Moja mama nikada nije rekla lošu reč o Jovani, za sve što sam ja uradila sam ja kriva -rekla je Dragana.

- Porodica mi je bila deo rijalitija jer sam ja bila tamo, ja o porodici sada ne bih pričala. Oni me vole i nikada me se nsiu odrekli, mi pričamo o tim temama, ali oni ne žele da pričaju o tome. Ja sam uvek Jovani pričala da me se moja mama nikada ne bi odrekla, ali posumnjala sam kada su mi stigla pitanja. Sve vreme su bili iz mene -rekla je Dragana.

Kako je izgledao razgovor sa Draganom, pogledajte u nastavku:

Autor: M. V.