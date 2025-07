Nadala sam se da neće biti tako... Sofi Tikačenko otvoreno priznala da je napolju priželjkivala drugačiji odnos s Matejom, a evo šta se desilo...

Otvorila duša o svemu!

U emisiju ''Premijera - Vikend specijal'' uključila se Katarina Rogojević sa trećeplasiranom superfinalistkinjom Elite 8 Sofi Tikačenko. Tom prilikom, Sofi je otkrila kako izgleda njen život nakon rijalitija, ali i u kakvom je sada odnosu sa Matejom Matijevićem.

- Stvarno sam oduševljena svime što me je napolju sačekalo. Sve što sam videla spolja nisam očekivala, toliko ljudi me je podržavalo, oduševljena sam... Imam jaku podršku koja me podržavala unutra... Ljudi mi pomažu da nađem stan, imam stres, ali polako, sve će doći na svoje. Zahvalna sam svima koji su me podržavali - rekla je Tikačenko i otkrila u kakvom je sada odnosu sa Matejom.

- Napolju izgleda sve isto kao i unutra, očekivala sam to, nadala sam se da to neće biti baš isto. Nisam se iznenadila, čudno mi je što ljudi napadaju Mateju, ja ne mislim da će se nešto dalje promeniti - rekla je Sofi i progovorila o udvaračima nakon Elite 8.

- Pojma nemam gde su ti udvarači, ja ne gledam udvarače, pojma nemam za njihove namere. Idem sa bakom svuda, pojma nemam gde su mi udvarači. Videću za to... Baka je ponosna na mene i na moje učešće... - otkriva Sofi.

Autor: Pink.rs