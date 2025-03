Hvatam se za test, a ono dve crte: Stefani do detalje opisala Munji kako je saznala da je trudna, pa priznala šta oseća prema Matoroj! (VIDEO)

Otvorila mu dušu o svemu!

Stefani Grujić i Danjel Dujković Munjez osamili su se u pušionici i razgovarali o svemu što se izdešavalo tokom njene trudnoće, kao i o njenoj ljubavi sa Jovanom Tomić.

- Ja koliko se sećam ti si dobila - rekao je Munja.

- Ja sam dobijala prva tri mesec. Jako puno stvari se izdešavalo. Videćemo... U jednom trenutku ću da prsnem, pa će da bude haos - dodala je Stefani.

- Je l' to zato što si zaljubljena? Ne mogu emocije da nestanu - nastavio je on.

- Ne u tom smislu. Meni je dosta da sam videla šta sam videla. Ona jeste bila prisna sa njom, sve to stoji, ali sa druge strane je pričala totalno drugačiju priču. Ona je krenula na vratima da me zagrli, a ja sam samo prošla pored nje. Ona se tad promenila, ali šta je očekivala? Ja nju da zagrlim, a ona je mene sj*bala? Meni je dete na prvom mestu - pričala je Grujićeva.

- Meni nije jasno da je toliko žrtvu podnela, a to bacila za tri dana - rekao je on.

- Sve se preko mojih leđa lomi. Ona meni kaže: "Znam zašto si ti došla, da me zgaziš", ja sam se naljutila i otišla. Dva puta kad smo pričale ona se rasplakala - dodala je Stefani.

- Ima emociju, ali ne može na dve stolicu. Mada s obzirom koliko d*pe ima možda može i na četiri. Poremetila te je malo - rekao je Munja.

- Ne, mene je više poremetilo što smo se nas dve čule i pričala je jednu stvar pre dva sata pre ulaska, a ona dođe i za tri dana druga priča... Jelena to što je lupetala gluposti da sam ja rekla nešto za finansije, ja ni u jednom trenutku nisam rekla da je gotovo zbog finansija. U početku kad sam počela da imam mučnine posumnjala sam, a tad nisam ni bila u odnosu sa Zolom čini mi se. Ne znam koliko je prošlo ja sam dobila i to je na tome stalo. Kad sam izašla napolje imala sam vrtoglavice, nisam mogla da jedem. Ja sam mislila da je to bila psiha i da sam otišla u k*rac zbog rijalitija. Onda sam otišla sa ortakom na kafu i odlučim da uradim test. To je bilo keženje, ja se zaj*bavala. P*škila sam u lokalu, smejem se i hvatam, a ono dve crte. Počela sam da plačem usred kafića. Mislila sam da je to sve psiha, ubeđena sam bila - dodala je Stefani.

Autor: A. Nikolić