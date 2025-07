Tviteraši rešetaju: Slađa, Terza i Sofija odgovorili na najbrutalnija pitanja! (VIDEO)

Oni nemaju milosti!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila Borislava Terzića Terzu, Sofiju Janićijević i Slađu Lazić.

- Poršelina je u pravu da Terza brani Sofiju, više žali njeno kuče nego ćerku - glasila je objava na društvenoj mreži.

- Kakav crni ker? Sad sam čuo, nisu ljudi normalni - rekao je Terza.

- Da li je Terza NN i po kojoj osnovi duguje lovu? Ili ga tretiraš kao oca ili kao NN, a kao NN ti je dužan kikiriki. Nabijem detetu etiketu da je dete nepoznatog lica, pa kome tako štetiš? Samo detetu - glasila je sledeća objava.

- Upravo sam to i rekao, postavio me je kao NN oca, tužila me je, pljuje me i blati me, a sad su joj bitne pare. Ako je njoj bitno da je podržavaju na TikTok-u, a da je sa mnom loše, pa taj narod neće da joj pomogne kad bude išla sa mnom na sud - pričao je Terza.

- Kod Slađe je pranje na 180 stepeni, molim da objasni šta znači jer mi znamo za 90 maksimum, neobrazovana devojka - glasila je poruka sa jednog naloga na društvenoj mreži Tviter.

- Objasnite mi na Instagramu - dodala je Slađa.

Autor: A. Nikolić