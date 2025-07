Sa ovim obeležjem i etiketom tebe niko ne može da voli: Gledateljka oblatila Sofiju za sva vremena, Terza skočio kao oparen da je odbrani! (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila Borislava Terzića Terzu, Slađu Poršelinu i Sofiju Janićijević. Usledilo je novo telefonsko uključenje javila se gledateljka.

- Ja nemam favorita, gledam projekat kao društvenu pojavu u 21. veku. Gosti su zanimljivi večeras. Terza jeste za štednju. Muškarac tog profila je beskoristan, zato i treba da se poštedi. Njegov nivo je da bude glavni i jedini polni organ za ukućanke u nedostatku nečega - rekla je gledateljka.

- Možda bih otišao u neku po*no industriju - rekao je terza.

- To bi bio vrhunac tvoje karijere. Pravi zadatak da bi otišao u spa sa Sofijom, a ne da vidi dete. Slađo dušo, mislim da bi ova sezona trebala da ti bude završna. Postoji život i napolju. Ja sam sigurna da možeš sebe da nađeš u drugom svetlu,a ne da dozvoliš da se svaka šuša sprda sa tobom. - rekla je gledateljka.

- Ja njih tako pustim i sad vidim njihove živote nepolju. Sakrili se u mišije rupe i gledaju moje storije - rekla je Slađa.

- Život nisu storiji na instagramu - rekla je gledateljka.

- Moj jeste - rekla je Slađa.

- Godine nećeš moći da vratiš - rekla je gledateljka.

- Terza ne voli moje storije. Blokiraćemo se na instagramu i neće gledati. Ja ih pustim pa se vidi moj život, a i njihov. Oni nemaju dozvolu vozačku, šta ja imam da pričam sa njima. I te kako imam nekoga ko stoji iza mene, zato napolju ne mogu da udare na mene - rekla je Slađa.

- Ona je bila sa mnom koji sam ostavio dete - rekao ej Terza.

- Ona nije uzrok - rekla je gledateljka.

- Kako sad to gospođo? - pitao je Terza.

- Ja sa amebama tako razgovaram. Najslađe za kraj - rekla je gledateljka, pa progovorila na albanskom jeziku.

- Ovo je Srbija - skočio je Terza.

- Sofija, dobro veče. Ja sam ostala u kontaktu sa mnogim ljudima iz Prištine. Ništa lepo o tebi nisam čula. Ja ne znam odakle tebi ideja da uđeš u vezu sa čovekom koji ima kod kuće trudnu verenicu!? To opravdanje da si se zaljubila za tri dana je providna priča - rekla je gledateljka.

- Ja sam sa dve godine došla ovde i moja familija živi na Kosovu, nemoguće je da ništa dobro niste čule. Ovaj postupak nije dobar, ali krivicu u meni ne možete naći. To nije do vaspitanja, nisam imala samokontrolu. Bila sam emotivno slomljena, on mi je možda došao i kao uteha - rekla je Sofija.

- Kako tako emotivna osoba može da mrzi ukućane? Trudiš se da budeš dobra glumica i rijaliti igrač. taktika ti je totalno pogrešna. Trebala bi na izvesno vreme da se skloniš u mišiju rupu - rekla je gledateljka.

- Ja se ne slažem sa Vama. Postupak jeste za osuđivanje, ali da ljudi sa Kosova ne misle ništa dobro o meni su gluposti - rekla je Sofija.

-Taj postupak niko nikad nije uradio. Definitivno je tvoj postupak najgori od najgorih, Probati da naškodiš nečemu što je najsvetije na kugli zemaljskoj, od toga ne postoji gori postupak. Da je Milica moja ćerka ti od mene 24 sata ne bi mogla da živiš od medijskog progona. Terza je muškarac, misli samo polnim organom, ali žena je jedno uzvišeno biće. Sutra ćeš biti majka, pa će ti biti jasno koliko je želje i snage uloženo da bi se pojavila ti, presveta Sofija. Skloni se iz javnosti neka te zaborave da uopšte postojiš. Sa ovim obeležjem i ovom etiketom tebe niko normalan ne može da voli - rekla je gledateljka.

- Ja sasvim normalno živim po izlasku - rekla je Sofija, nakon čega je voditeljka pitanja sa iksa:

- vređala te i Helga, pa jesi li saznala nešto o njoj? - glasilo je pitanje.

- Danas mi je tatin prijatelj pokazivao prepiske sa Pavlom, ako mi bude dozvolio ja ću da prikažem. Svaki put kad sam ja nešto izjavljivala oni su dolazili do mojih da ja nešto saznam. Ovo za Sanju se desilo spontano. Poslala sam poruku koleginici, nisam znala ni da li koristi društvenu mrežu - rekla je Sofija.

- Da li je Terza čitao izjave Munjine majke gde nije imala lepe reči za njega? - glasilo je pitanje.

- Nisam, ne bavim se rijalitijem kad izađem. pozvan sam na rođendan Munjine sestre. Ona ne zna neke stvari, neke stvari smo namerno i radili. Svađe, nespavanje, nekad me iznervira i ja njega - rekao je Terza.

- Šta je Slađi, zašto je večeras tužna? - glasilo je pitanje.

- Samo sam umorna, čekam da dođem u đakuzi - rekla je Slađa.

Autor: A.Anđić