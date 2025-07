Da sam ušao slobodan bili bismo jedan od najboljih parova: Terza ogolio dušu o ljubavi sa Sofijom, priznao kad mu se u Eliti SRUŠIO CEO SVET! (VIDEO)

Otvorio sve karte!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila Borislava Terzića Terzu, Sofiju Janićijević i Slađu Lazić. Usledilo je novo telefonsko uključenje, javio se Stefan iz Beograda.

- Imam pitanje za Sofiju, kako nemaš empatiju? To dete će zbog tvojih odluka da bude etiketirano i da li ti je žao deteta i majke? - pitao je gledalac.

- Dete nije moje da bih pričala o tome, niti da se mešam, niti da me interesuje. Žao mi je zbog postupka, otac je živ koliko znam - rekla je Sofija.

- Sofija, tebi ovo nije prvi put, bila si sa muškarcem koji je imao dva deteta - dodao je Stefan.

- Ko je taj muškarac? - pitala je Sofija.

- Znaš i sama, svi mediji su pisali o tome. Kako misliš da zahvata koji si uradila izgledaju privlačno jer izgledaš kao napumpana patka? - pitao je gledalac.

- Meni je bitnije kako ja vidim sebe, a ja sam sebi savršena, a ako treba da se pumpam još napumpaću se - dodala je Sofija.

- Terza, šta planiraš da radiš povodom toga jer si za svoje dete NN lice? - upitao je gledalac.

- Planiram da promenim to, da dete nosi moje prezime i da viđam svoje dete. Nadam se da će strasti da se slegnu i da vreme leči sve. Mnoge stvari u životu se dese, dete ne treba da ispašta svi znaju da je dete moje i ja ću da se borim da dete nosi moje prezime i boriću se za svoju ćerku. Nazad ne može, moraju da se repavaju pitanja o detetu i nadam se da ćemo Milica i ja da nađemo zajednički jezik - govorio je Terza.

- Kako je moguće da si sa prirodne i prelepe žene prešao na napumpanu spodobu? - pitao je gledalac Stefan.

- Ne bih je nazvao spodobom. Mnoge devojke su mi imale zahvate i mislim da je to normalno. Milica je prelepa i prirodna devojka, a kako sam mogao, pa luda glava - rekao je on.

- Slađo, je l' tebe rastužilo što je Miličina podrška napisala da brani Sofiju? - pitala je Ivana Šopić.

- Nisam tužna, stvarno sam umorna - rekla je Slađa.

- Oni očekuju da je ja vređam, nema šta da je vređam. Ljudi su verovatno prepoznali da sam iskren, lud sam i čovek iz naroda, a ona je malo odbojnija i to verovatno nervira narod. Mnogi su mi rekli kad sam izašao da ona nije bila zaljubljena u mene i da ima mnogo klipova, ali ja to nisam gledao. Ona se stvarno trudila, imali smo lep odnos, ali na lošim temeljima. Ja da sam ušao slobodan bili bismo jedan od najboljih parova. Posle sam se sklonio i pobegao od nje, ona je patila, ali kad čujem za neke zadatke... Nisam toliko gledao i pratio otkako sam izašao, ali verujem da neko ne može da uradi na taj način. Ja sam lud, zaljubljiv, sve sam prošao i mnogo žena i možda sam njoj loše napravio jer sam se zakačio. Svidela mi se odmah... Kad je Milica ušla i kad sam je video ceo svet mi se srušio i bio sam svestan šta sam uradio, a uspomene kad sam video to me je uništilo. Mnoge stvari se dešavaju napolju, samo je ovo javno. Ne treba ljudi da rade ovo što sam ja uradio, a ako vole tu osobu neka je čuvaju. To je možda kratkog daha i kroz našu pričui treba da vide da ne treba da rade neke stvari. Ovo mi nije trebal u životu, voleo sam Milicu i nije ovo zaslužila. Mnogi mi pričaju da me i dalje voli, a kad vidi ćerku videće uvek mene. Žao mi je i krivo mi je jer se ovo sve izdešavalo - pričao je Terza.

