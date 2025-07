MENI OD NJEGA NIŠTA NE TREBA: Luka definitivno stavio tačku na odnos sa svojim ocem, pa mu se žestoko obratio (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila Luku Vujovića i Aneli Ahmić.

- Pita Baja da li ste bili u njegovom apartamanu - rekla je Ivana.

- Naravno da nismo. Porodica nikad ne bi dozvolila da iznajmljujemo apartman na Zlatiboru - rekao je Luka.

- Kaže da se premeštaš sa suplementima jer si izbačen i da nikad ništa od njega dok si sa njom - rekao je Ivana.

- Nemam šta da mu se obratim. Obratila mu se i moja majka i brat i sestra - rekao je Luka.

- On ima pravo na to. Ja sam njegovu celu porodicu upoznala na Zlatiboru, baš sam prihvaćena lepo. Ne ide mi da poverujem u to sve, da je sve tako sa Bajine strane, ne podudara mi se - rekla je Aneli.

- Ja ću ostati suzdržan. Ne želim da komentarišem, ali svako ko je zdravog razuma... Da otac osobe od 36 godina odlučuje, pa ja imam broj telefona. Ne znam šta ima od toga. Ja sam pokazao prepisku. Meni bi bilo deset puta gore da sam iznajmio stan, a da mi je na Zlatiboru cela rodbina, bila bi to totalna sramota - rekao je Luka.

- Jesi li pljuvao Baju sa Groficom? - pitala je Ivana.

- Ne, nismo ga spomenuli. Ja sam otišao sam sa Groficom, prošetao, Baja nije bio tema. Grofica ne bi bila tema i kad bih ja pričao sa mojima. On kao moj otac nije imao prava da žensko uvredi, pogotovo jer ima žensko dete - rekao je Luka.

- Moja mama poštuje moj izbor. Vidim da joj je Luka drag, ali neće to da ispolji. Bio je pažljiv prema Nori, igrao se sa njom, a to je najbitnije - rekla je Aneli.

- Ja sam tu za njega šta god da mu treba, a meni do njega ne treba ništa. U slučaju da Aneli i ja ne budemo zajedno to ništa neće promeniti odnos mene i Nikole. On je mene povredio. Ja sam povređen time gde on nije stao uz mene - rekao je Luka.

- Da li znaš da se Baja čuje sa Sandrom Obradović? - pitala je Ivana.

- Ne zanima me, ma nek se čuje - rekao je Luka.

- Ja se zahvaljujem gospodinu baji što je napravio ovakvog sina za mene - rekla je Aneli.

- Više mi znači što moje dete podržava ovaj odnos - rekao je Luka.

