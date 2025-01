UZ MENE JE PREBOLELA NJEGA: Ivan definitivno stavio tačku na odnos sa Aleksandrom, pa se dotakao njenog odnosa sa Milovanom! (VIDEO)

Stavio tačku na priču sa Aleksandrom!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a Darko Tanasijević imao je pitanje za Ivana Marinkovića.

- Ja nisam za 45 godina platio ku*vu - rekao je Ivan.

- Ti si analizirao Milovana otkako je ušao, više puta si ponovio da je on tempirana bomba. Na osnovu čega si to zaključio - pitao je Darko.

- Pokazao je večeras da je skočio na Miću, ako ovako nastavi, pokazaće svoje pravo lice. Mislim da će on vrlo brzo da se ugasi, jer ovo sve postaje komedija. Ovo nama postaje smegoteka šta on priča. Postaće nebitan, ali ima tu neku skrivenu agresiju u sebi i mislim da ga pokriva u tome. Po ovome što ja vidim, ne bi me čudilo da je u četiri zida...Ja nisam hteo da je ispitujem, ali sam izokola pokušavao da izvučem, a verujem da sam između redova to pročitao... - rekao je Ivan.

- Šta se dešava sa tobom i Aleksandrom? - pitao je Darko.

- Nije ovo prvi put, ali poslednji jeste. Neću da se neko igra sa mnom. Razumem je, ali vidi se po njoj i ovom krmetnjaku da su dostigli vrhunac ove rasprave. Vidim po njoj da se ona otarasila i njega i mene. Uz mene je prebolela njega, ali ne žalim se meni je bilo lepo. Sada kad je oguglala na sve ovo što on priča , sada joj ja ne trebam. Ne znam što je pušiona i garnitura strašna stvar, to je jedna vrsta intimnog dodirivanja. Preti da će da pusti snimke, a ne razmišlja da će to da gleda to i njegova ćerka. Na buvljaku u Subotici je prodavao sigurno metlice, i usisivače - rekao je Ivan.

- Evo sada on priča o sebi čim pominje usisivače, on je kirbi jedan - rekao je Milovan.

- Da, ja sam kolumbijski usisivač - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.