LJUBAV ILI INAT? Luka pozeleno zbog oglašavanja svog oca, pa prelomio da zaprosi Aneli! (VIDEO)

Kakav preokret!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila Luku Vujovića i Aneli Ahmić.

- Vujoviću, imao sam ja problem sa ocem isto kao i ti. Bilo je da nije za našu kuću, za mene, a na kraju ja sa tom ženom imam petoro zlatne dece. Da li ste svesni da ste bogati? Imate dvoje zlatne dece, šta će ti veće bogatstvo od toga?!

- Svesni smo - rekla je Aneli, nakon čega je usledilo drugo uključenje:

- Joj majko mila, dva foliranta.Znaš li ti šta je hantloger? Muvaš opasno.

- Ako se ja nisam čuo sa njim okej, ali što se nije čuo moj brat ili moj sin? - pitao je Luka.

- Bojiš da zoveš oca jer ima da ti kaže nešto o Aneli. Dok si bio u Eliti on je saznao neke stvari. On do sad nikad nije imao problema što si imao neku devojku, a ima protiv Aneli - rekao je gledalac.

- Šta god da kaže neće me odvojiti od Aneli! Ništa neće promeniti stvar da ga pozovem danas ili za dva dana. Nemam želju da ga pozovem jer to ne bi bio dobar potez. Ja da imam nešto da kažem svom sinu ja bih ga okrenuo. Drugo je da ja neću da se javim - rekao je Luka.

- Trebao si da ga pozoveš i da ga pitaš šta ima protiv tvoje devojke - rekao je gledalac.

- Ne znam šta menja situaciju dok je sad ovako sve vruće. Imam druge stavri koje su mi bitne. Sedim sa osobama koje se čuju sa njim i nije to baš tako da ja ne znam gde je on - rekao je Luka.

- Opet mutiš, ne vredi sa njim pričati - rekao je gledalac.

- On je dao izjavu da nema šta sa mnom da priča dok sa ja sa Aneli, dok on podržava osobu koja nije u mom životu, sa devojkom od par dana sa kojom sam bio - rekao je Luka.

- Volim te Luka - rekla je Aneli.

- Da imam prsten sad bih je zaprosio. Okrenuću ja svog oca, ali ne osećam sad momenat - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić