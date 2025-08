Popio šamar realnosti: Gledateljka šokirala Gastoza komentarom, prozvala Anđelu, a onda je Mateja otkrio sve o njenom odnosu sa Karićem (VIDEO)

Dosta mu je svega!

U emisiju Narod pita se uključila gledateljka Marina koja je komentaqrisala MAteju MAtijeviću:

- Mateja je divan i obrazovan dečko. Ono što je Gastoz sada uradio je tako perfidan potez. Gastoz je jezivo neobrazovan, a Mateja je gospodin. Sofin je jedno oličenje kulture - rekla je gledateljka.

- Gastoze kako je mogu da ti kazžem da s luš. Onore De Balzak jje napisao svoj roma Čića Gorio, to je tako kako mora. Svi mi znamo ko si ti i tvoj odnos za Anđelom, to je ono kasično nevolja navul. Moj Gastoze. nemoj da se pretvorš u čudovišete, a ti sve radiš u svoju koristi, to je tvoj propast. Svi su okej dok imas lovu, lad me budeš imao videćeš- Ima dve osobe koje su gore od tebe to sui ANđela i Sofija Janićijević - rekla je gledateljka.

- Gastoz je uporan, a ja se pojavim i ona padaju - rekao je Mateja,

- Zašto ste se ti i Anđela krili u kupatilu i skidali bubice? - pročitala je Maša pitanje sa Tvitera:

- To je odavno, ali ja nemam pojma za to - govorio je Mateja.

- Mateja je ozbiljan momak, a on mene zove folirantnom, a to njemu fali - govorio je Gastoz.

- Gastoze da li ti je Anđela prenela nešto o raspravi KArića i nje - upitala je voditeljka.

- NIje , ali nisam ja pitao,. meni je sve to teško, a meni su njihove svađe monotone, a to nema ponete - rekao je Gastoz.

-- Ja znam da Anđela i Karić nisu imali ništa i to je jasno, svi to vide- rekao je Mateja-

Sofi se potom osvrnula na Elitoviziju i nagrade koje su dobili:

- Ne mogu da negiram, bili smo najbolji, ali mogli smo još boli da imamo - rekla je Sofi.

- Ljudi su rekli da ja mogu da menjam Devita, a to je GAstoza iznerviralo - dodao je MAteja.

- Ta promena ljudi, koji su pobedili, namazana Kaćavenda joj želi pobedu - dodao je Gastoz.

Autor: N.B.