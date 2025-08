Navukao me je: Anđela otkrila kako je došlo do njenog useljenje u Gastozov stan! (VIDEO)

Ove odgovore su mnogi čekali da čuju!

Voditeljka Maša Mihailović u večerašnjoj emisiji "Narod pita" ugostila je Sofiju Janićijević i Anđelu Đuričić. Usledilo je novo telefonsko uključenje, javio se Dušan.

- Sofija digni glavu, baš te briga šta pričaju, vidi se da se prava devojka. To što si bila sa Terzom je greška, ali si prava devojka. Anđeli ne mogu da oprostim šta je radila, Zvezdanu su otpali nokti na nogama koliko mu je sisala noge. Još nekoliko dana i šutnuće te Gastoz - rekao je gledalac.

- Anđela, prošlo je više od 20 dana otkako si sa Gastozom - rekla je Maša.

- Prvo sam bila sa tatom, pa smo se onda našli. Moj tata je bio tu, bila sam sa tatom i završavali smo obaveze, a onda sam otišla kod Nenada. Spontano se desilo, tata je trebao da ide, a ja sam morala da ostanem zbog emisija. Ja sam trebala da nađem stan koji će da mi odgovara, našla sam ga, mi smo se čuli, ručali smo i on mi je rekao da dođem kod njega. Navukao me je, znaš njega, forice i harizma. Bacio je par forica i našli smo se na pola puta. Nisam se pokajala - govorila je Anđela.

- On je unutra govorio kako mu treba sloboda, vreme za sebe, kako si se u to uklopila? - pitala je voditeljka.

- Nije mi puno pričao o slobodi, postavio se drugačije. On ima momente da jedno priča, a drugačije uradi. On šta pomisli to kaže, a ne znači da u dubini duše ima te misli. On je to promenio jer ništa od toga nije odrađeno kako je zamislio, nego kako mu prija - objasnila je Anđela.

Autor: A. Nikolić