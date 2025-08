Aneli preko noći izgubila pamćenje: Totalno zaboravila ko je Asmin Durdžić, gledateljka uporna da je podseti! (VIDEO)

Izgubila pamćenje!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Milenu Kačavendu, Sandru Obradović i Aneli Ahmić.

- Ti si nepismena jedna kanta, sram te bilo glupačo jedna. Ti ne znaš koji je glavni grad Švedske, to je sramotno - rekla je gledateljka.

- Nisam dužna da vam odgovaram na ova pitanja - rekla je Aneli.

- Mene zanima kad će dete da ti ide u vrtić pošto ima četiri godine? Gde ti je Asmin? - upitala je gledateljka.

- Pa pozovite ga i vidite gde je - rekla je Aneli.

- Ja mogu da vam kažem da ja znam gde je Asmin jer se mi čujemo. Ja sam se njemu izvinila - rekla je Kačavenda.

- Ti si se izvinila i on ti je oprostio, ali on ne zaboravlja. Asmin je branio svoje dete i da ti nije njega, svi bi ti razvlačili dete unutra. Ti devojko prosiš po Tik Toku i ti bi se sutra vratila Asminu da on hoće - rekla je Aneli.

- Ja ne znam o kome vi pričate, zvuči kao da je neki divan dečko koji je pun ljubavi - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić