Janjuš zapušio usta Mileni Kačavendi, a Aneli na ivici suza: Totalni karambol u studiju, ovakav haos niko nije očekivao! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Milenu Kačavendu, Sandru Obradović i Aneli Ahmić.

- Milena je l' zaslužila moja žena ovo? - upitao je Janjuš.

- Kada je to bilo, bilo je onda kada smo se posvađali. Ja priznajem da sam pojela g*vna - rekla je Milena.

- Nemoj da je više iko spomenuo moju bivšu ženu koja mi je rodila dete - rekao je Janjuš.

- Ja mislim da su se on i Kačavenda dogovorili da ovo naprave - rekla je Aneli.

- Ja u kafani sedim i oni meni šalju šta radi ona sa Labubu, ljudi mi šalju i sprdaju se - rekao je Janjuš.

- On je namerno došao da bi se obraćao meni jer ga boli to što me više ne interesuje - rekla je Aneli.

- Ona me stvarno nije zvala, ali Milena ti si veliko g*vno - rekao je Janjuš.

- Ti si došao po javno priznanje da sam pojela g*vno zbog nje - rekla je Milena.

- Ja ću vas zamoliti da ne spominjete ljude koji nemaju veze sa rijalitijem i niko nema veze od mojih ljudi - rekao je Janjuš.

Autor: N.Panić