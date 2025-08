Ispada da je njoj trebao želudac, a ne njemu: Kačavenda i Sandra udruženim snagama urnisala Anđelu, uverene da je Gastoz ponižava za sve pare! (VIDEO)

Razvezale jezike!

Voditeljka Maša Mihailović u večerašnjoj emisiji "Narod pita" ugostila je Aneli Ahmić, Sandru Obradović i Milenu Kačavendu.

- Anđela je pričala da ne bi mogla da bude drugarica sa čovekom u kojeg je zaljubljena, ne znam šta radi kod njega u stanu. Ona je sve te stvari izjavljivala, on je ovde nju nastavio da ponižava koliko čujem... On je pričao da je pokušavao da imaju odnose, ali im to nije išlo. Ne znam da li je normalno da muvaš druge devojke, pogotov dok živite u istom stanu. Poniženje za nju katastrofa - govorila je Sandra.

- Ispada da je ipak njoj trebao želudac za varenje, a ne njemu, kao što je Ivan govorio - rekla je Milena.

- Ako žive zajedno logično je da se ljube. Ja bih volela da oni budu zajedno, ali mislim da neće zbog Gastoza jer on nije za ozbiljne veze i njega to brzo prođe. Je l' Milena promenila mišljenje o Anđeli? Jako čudno... Što joj to nije rekla tamo? Ona je kukavica. Sad bi možda smela, ali tamo nije smela - pričala je Aneli.

- Što? Ko mi je branio? Bolje ti ne ćuti i ne blamiraj se. Oni se uselili u iznajmljen stan, kao fanovi poslali poruke... Dva mentole i dve budaletine - pričala je Kačavenda.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić