OVO SE NIJE OČEKIVALO! Oglasile se Burazengije: Otkrile zanimljive detalje o Gastozu, pa žestoko opljuvale Enu i Anđelu! (VIDEO)

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Stefana Kordu, Anu Nikolić i Uroša Stanića. Usledilo je telefonsko uključenje gledalaca:

- Dobro jutro, Dejan je iz Mladenovca. Da pozdravim najbolju voditelju na svetu, publiku, Ukija i Anu. Ana je jako dvolična osoba. Uki, ovdeDeja Burazengija. Imao si Anđelu za prijateljicu, na kraju treći ispadne kriv. Imaš sreće što je Gastoz smiren i nije nasilan. Kad si se posađao sa Aneđlom, okrenuo si se Gastozu, koji ima takvu dušu i nastavio je da te hrani. Zašto si stalno na žurki gledao da Gastoz izađe napolje!? Kriva je Anđela koja je dozvolila da je on vaćari po celom telu, a ima dečka. Čim naiđe Gastoz, on se skloni. Ja vam garantujem da nije rekao nijedan deo za Enu, ja ga znam 12 godina. Ena je narmobidnija osoba. Ona je rekla kako on žicka na ulici, a ne zna da on konobarima ispod 100 evra bakšiš ne daje. Pored toliko devojaka sa kojim je bio nije ni rekao da je bio nego je ćutao. On je pijandura, on je ovo, on je ono... Samo jedna grupa Gastozovih fanova ima od 120 hiljada ljudi. Pustili smo ljude da se igramo sa njima. Mi mu nikad ne bi okrenuli leđa, to smo pokazali na kraju sa 30 posto snage. Znamo koja je inteligencija, a može da bude i seljak, kakvim se predstavlja. Elita je jedino on! Burazengije se nikad nisu mešale u njegov izbor, samo smo slali poklone. Nikada mu ništa nismo poslali, niti je ikad tražio od nas, da bi ljudi pričali kako ga hranimo i oblačimo. Gledali su samo kako da ga spuste. Kraj je kad on kaže da je kraj, to je i dokazao. Anđela je napadala njega i oon je preuzimao na sebe. Zaboravljamo da je ulazila sa Matejom u kupatilo, šta bi ona radila da je tako radio? Ona ga je sastavljala sa pola kuće.

Autor: A.Anđić