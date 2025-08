Bebica i Teodora žele ljubav da krunišu brakom? On priznao da je njihova veza nikad jača, svi se pitaju da li će se njeni roditelji pojaviti na svadbi! (VIDEO)

U toku je emisija ''Narod pita'', a voditeljka Maša Mihailović je ugostila Milenu Kačavendu, Nenada Macanovića Bebicu, Danijela Dujkovića Munjeza i Borislava Terzića Terzu.

- Dobro veče, ja bih htela da se obratim Terzi... Pošto Milica tebi traži novac, ti ćeš ceo život raditi za nju ukoliko to prihvatiš. Ona traži sponzore non stop, je l' može neko da mi kaže otkud njoj pare da ide dva puta na more? - upitala je gledateljka.

- Ona nije u tom fazonu, ja je poznajem - rekao je Terza.

- Ne znam da li si svestan da je njoj sve u novcu? Njoj je bitno samo da ima pare - rekla je gledateljka.

- Ona je devojka koja je toliko stvarno skromna - rekao je Terza.

- Bebica kakav je tvoj i Teodorin odnos? - upitala je gledateljka.

- Stvarno imamo prelep odnos, prošli smo sve testove. Mi vidimo budućnost i to je tako - rekao je Bebica.

- Zanima me šta će se desiti ako dođe do svadbe? Je l' će njeni roditelji doći? - upitala je gledateljka.

- Pa to će sve doći polako na svoje i to je tako - rekao je Bebica.

