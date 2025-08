Izigrao me, ispala sam glupa kao tocilo: Kačavenda razvezala jezik o Gastozu, zajedno sa Bebicom osula po njegovoj KRUNI! (VIDEO)

Režu rečima!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Borislava Terzića Terzu, Danijela Dujkovića Munjeza, Nenada Macanovića Bebicu i Milenu Kačavendu.

- Dobro veče, dragiša ovde. Terza imam pitanje za tebe.Imaćeš silnih problema. Ti imaš obaveze prema detetu do 18. godine. Ona kad namiri 18 godina, dovoljno je da upiše višu školu ili fakultet i ti nastavljaš plaćanje do njene 26. godine. Supruga ti ond asvakih par meseci traži povećanje. Munjo, to važi za tebe isto, ali ti ćeš možda biti u braku. Ti imaš omču oko glave dok ne napuniš 56 godina. Biće to sve u redu. Menja se vremenom sve i mišljenje čoveka i sve. Mislim da je Munja blizu da se pomiri. Gledao sam, 310 noći nisam spavao. O Stefani imam vrlo lepo mišljenje, žena sa karakterom. Ima stavove, principe i kodekse. O Mileni imal lepo mišljenje ako nije preko 1,2 promila - rekao je glealac.

- Ja imam vozače, ja ne vozim - rekla je Kačavenda.

- Šta vi mislite o pobednicima? - pitao je gledalac:

- Ja mislim da je trebao da pobedi STefan Karić - rekao je Terza.

- Mislim da su pobednici prevaranti. Prvoplasirani su trebali da budu oni koji su ostavili srce na terenu. Mislim da su me nadigrali i da sam ispala glupa kao tocilo. Anđela je trebala da bude peta, a on šeti - rekla je Milena.

- Preveranti, odigrali su najbolje ovu igru. Iskoristio je mene i Kačavendu. Trebali bi da budu posle dvadesetog - rekao je Munaj.

- Bebica je govorio da će Gastoz da pobedi jer je zanimljiv narodu, a sad priča ovo - skočio je Munja.

- Milena, a prvo, drugo i treće mesto? - pitao je gledalac.

- Karić prvo, drugo Đedović, tri je Munja. Sofi bih stavila posle desetog mesta. Pokazala je sve najlepše, ali nije rijaliti biti miran, povučen i sa strane - rekla je Kačavenda.

- Sofi na prvo, Kačavenda na drugi i Ena na treće - rekao je Bebica.

- Karić, Mateja i Stefani. Njoj nije lako, ali je sa svih strana dobila... Nije dobila podršku koju je trebala - rekao je Munja.

- Ja bih stvaio Munju na prvo mesto, na drugo bih stavio Lepog Miću - rekao je terza.

- Znači po vašim glasovima Gastoz i Anđela ne bi bili ni prvi ni drugi. Da li su njih dvoje od početka na svojim leđima nosili rijaliti? - pitao je gledalac.

- Nosio sam i ja pa sam završio devetnaesti - skočio je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić