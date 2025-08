ŠOK! Kačavenda se uključila u program UŽIVO, pa se narugala Luki jer su ga prijatelji otpisali zbog Aneli, ovo su detalji! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Luku Vujovića, Sandru Obradović i Uroša Stanića. Usledilo je uključenje Milene Kačavende:

- Ti jarče bradati nemoj da se dereš. Želim da pozdravim moju drugaricu Sandru i Baju. Uroše hvala ti, drago mi je da si tu uz Sandru. Ti si ozbiljan komentator - rekla je Milena.

- Prete mi golim slikama - rekao je Uroš.

- Ma neka kače. Ti si mlad, šta te boli uvo. Želim da pozdravim i Poršelinu na Zlatiboru. Bila sam sa Janjušem na vezi. Slađo, kada ti je porasla brada, kad ti je tata promenilo lokale na Zlatiboru ili kad si došao sa lažnim Poršeima? Zašto ti nisi bio na rođendanu u šumi, već kako je njegova devojka Šaneli rekla da je bila sa drugom? Da li je to onaj rođendan za koji si me pitao zašto aj tamo ne idem - pitala je Milena.

- Laže. Ja nisam bio na rođendanu, ali sam bio sa devojkom ovde. Tebi je preči Narod pita od druga. Da sam bio pozvan ja bih bio ovde- rekao je Luka.

- Nije bio jer nije dobrodošao. Njemu tamo mesto nije od kad je u vezi sa Aneli. Uroše je veće muško od svih pedera u osmici - rekla je Milena.

- Ajde reci ko me dovezao - skočio je Luka.

- Kad budem odlučila ja ću reći . Da li je ovo tvoja mafijaška sposobnost da Urošu zavrćeš uši? - pitala je Milena.

- Za sat vremena dođite po mene - rekao je Luka.

- Braniću Uroša svim silama. Kakav si mi sa tatom? - pitala je Kačavenda.

- Ti misliš da sma ja zaboravio i Bebici i Munji... Imam preča posla da uživam u svojoj ljubavi sa Aneli - rekao je Luka.

- Ko su ti prijatelji kod kojih Luka nije bio? - pitala je voditeljka.

- Neka on priča o tome - rekla je Milena.

- To je laž i demant. Ako ona kaže da postoji taj rođendan onda postoji. To je takva glupost. Moji prijatelji su me dovezli - rekao je Luka.

- Znam da nije bio pozvan tamo gde je ona pozvana, to su njihovi zajednički prijatelji - rekla je Sandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić