Nastavlja se rat: Kačavenda ponovo urnisala Luku i nazvala ga iskompleksiranim mišem, usledio njegov šok odgovor! (VIDEO)

Neočekivano!

Upravo je počela emisija ''Pretres nedelje sa voditeljem Milanom Miloševićem'', a reč je dobila Milena Kačavenda kako bi dala svoj sud o ''Podeli budžeta Luke Vujovića''.

- Setila sam se prve podele budžeta Nikole Lakića kad sam ga ugasila kao sveću, pa je Mića rekao: ''Za deset godina nije bila takva replika''. Kada je hiljadu dinara od druga iz šume u pitanju, ja sam zadržala i što bih mu vraćala? Ko god je imao problem sa mnom u ovom gradu je zvao svoje prijatelje, a nisam ja zvala nikoga da me brani već sam se sama branila - rekla je Milena.

- Da li ti je komedija njegova podela budžeta? - upitao je Milan.

- Vrlo interesantno je da su ljudi oko mene dobili velike budžete, a njegovi dragi ljudi su dobili mali budžet. Njemu se dela kose sa rečima, a njemu daju instrukcije Lepi Mića i ostali. Mislim da je on jedan miš, on robija za druge - rekla je Milena.

- Ćuti babo, on je govorio šta misli - rekla je Aneli.

- Ćuti mulo jedna. Mišljenje o Luki je mnogo gore i ne znam kako je imao poverenja u Enu Čolić da mu vodi objekte na Zlatiboru. Ne znam gde mu je isparila inteligencija, ali valjda će u Eliti 9 naći novog ološa koji može da mu vodi biznis. Smešan je kao bioskop, on mene više ni ne nervira - rekla je Milena.

- Mislim da ona mene gotivi, ja nju neću vređati, ali ni ostale žene - rekao je Luka.

- On jeste nasilnik i to pokazuje da je iskompleksirani miš. On je ženomrzac, ja za tri meseca izlazim sa punim honorarima i mene boli dupe. Nek gledaoci dođu da vide kakav ovde šljam živi - rekla je Milena.

- Ja se plašim samo Boga i to je to, Milena od mene nikad neće dobiti izvini - rekao je Luka.

- Drago mi je da je video da osim što se sprdam i ironično komentarišem umem i da budem oštra - rekla je Milena.

Autor: N.Panić