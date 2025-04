Rat do istrebljenja: Aneli i Đedović oči u oči, ona ga izvređala kao nikad i nazvala ga zmijom otrovnicom, usledio njegov brutalan odgovor! (VIDEO)

Nije se ovome nadala!

U toku je ''Podela budžeta Aneli Ahmić'', a ona je naredni budžet dala Jeleni Ilić.

- Veliki budžet za Jelenu. Mi smo dobre od samog početka, ti jedina nisi pozdravljena u mojim čestitkama. Dok se ja ne uverim da ti pričaš nešto loše o meni, ti ćeš biti moj prijatelj. Nervirala si mi se kada si se svađala sa Ivanom i tu sam bila na njegovoj strani.

Naredni budžet dobio je Uroš Stanić.

- Mali budžet za malog pelikana. Najviše si me izdao od svih, ti si za mene jedan smrad i jedna ljiga. Bila sam uz tebe u najgorim trenutcima kada je trebalo, mešao si se u odnos mene i Janjuša. Dosta si pokvario mene i Janjuša, nisi mi dao mira. Kada je ušla Maja okrenuo si se ka njoj i trpeli smo Janjuš i ja najgore moguće uvrede i provokacije. Kada si preskakao preko ekonomskog, mi smo te skidali. Napolju si me molio da te oprostim, ja sam to i uradio. Izdao si me na najgori mogući način, mislila sam da ćemo ovde održati naše prijateljstvo, ali ti si sve ovde uništio. Pričao si mi: ''Kuća ti je jako lepa'', a onda si ovde govorio da nemam dasku na wc šolji. Ti si jedno smeće i ljiga, živiš u hotelu i to govori o tebi - rekla je Aneli.

- Kad ovakva mizerija meni nešto kaže,

Naredni budžet dobio je Marko Đedović.

- Ti si jedna zmija otrovnica, tvoje oči govore o tebi. Zavolela sam te bila kao čoveka, stvarno sam jedna od retkih osoba koja je znala da te poljubi i zagrli. Osećala sam sigurnost u tebi, ali si me sada svime demantovao. Pre neki dan sam lila suze, a ti si mi dobacivao: ''Nije mi drago jer plačeš'', lagao si. Izdao si me, gnusne laži si izneo o meni. Nadam se da će se dokazati sve što si izneo o meni, ali o meni nema šta da izađe što ti već nisi znao i što nisam demantovala. Rekao si mojoj porodici najgore moguće stvari, pokušao si za brata da mi kažeš nešto u toku nominacija. Ne možeš me unišititi jer sam neuništiva. Ja kada padnem to nije moj poraz, nego moj trenutni osećaj. Ne postoji nijedan argument da bi mene mogao da srozaš, pokajaćeš se kad shvatiš da ti je ovo bilo greška. Ja neću pričati loše o tebi, ja se vodim samo istinom i braniću se istinom, a ti možeš samo lažima - rekla je Aneli.

- To sve što pričaš su budalaštine, uživam u tvojoj podeli koja je blam veka - rekao je Đedović.

