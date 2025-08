Pljušte žestoke provokacije: Uroš i Luka zaratili u sitne sate, haos na sve strane! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija ''Narod pita'', a voditeljka Ana Radulović je ugostila Uroša Stanića, Sandru Obradović i Luku Vujovića.

- Uroše, ti si heroj. Ti si sve raskrinkavao - rekla je gledateljka.

- Hvala narodu što vidi i što je uz mene - rekao je Uroš.

- Sram te bilo, kupiću ti u Pet shopu hranu - rekao je Luka.

- Mrš, smećaru jedan koji si me pljunuo i udario - rekao je Uroš.

- Luka, zašto nisi hteo da popričaš sa Bajom? - upitala je Ana.

- Ako on smatra da on treba da se uključi ovde, nek se uključi. Ja nikada neću ići protiv nekog ko me stvorio i to je tako. Trebao je da me pozove i da privatno popričamo. Ne znam šta je s njim jer ga ja ne prrepoznajem - rekao je Luka.

- Mislim da Sandra treba da se odvoji iz cele priče jer je ta priča meni tri dinara i to je istina. Opravdano je što Baja ne prihvata Aneli - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić