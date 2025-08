Stavila sve karte na sto!

Sandra Obradović otkrila je za portal Pink.rs šta očekuje od suočavanja sa bivšim momkom Lukom Vujovićem, tik pred emisiju ''Narod pita''.

Sinoćna emisija ''Narod pita'' izazvala je razne reakcije, a bivši partneri Sandra Obradović i Luka Vujović imali su mnogo toga da zamere jedno drugom. Ona je pred sam početak emisije otkrila za portal Pink.rs šta očekuje od suočavanja sa njim, kao i da li se čula sa njegovim ocem Nikolom Vujovićem Bajom.

Kako se osećaš pred susret sa Lukom?

- Kako bizh se osećala? Odlična sam, sasvim sam normalna i dobro se osećam.

Kako nameravaš na protekne vaš susret? Da li ćeš sa njim ulaziti u sukob, ili ćeš to prepustiti Urošu Staniću, koji je takođe gost?

- Videćemo kako vreme bude teklo. Možda u jednom trenutku spustim gas, a u drugom ''nagazim''.

Da li su ti tvoje prijateljice iz Kačavendinog klana udelile savet kako da danas postupaš?

- Nemaju šta da me savetuju. One znaju kako ja dišem, ja znam kako one dišu. Ne sumnjaju one u mene.

Da li si se Maseratijem dovezla i večeras u emisiju? Da li je tu obezbeđenje?

- Da, naravno. Vozač i obezbeđenje.

Da li sa njima dolaziš isključivo u emisiju ''Narod pita'', ili i po gradu imaš obezbeđenje i vozača koji te svuda vozi?

- Ne šetam ja po gradu sa njima. Kao što sam rekla da sam po Instagramu dobijala razne pretnje, tako da su oni tu po potrebi, preventivno.

U kontaktu si sa Bajom, da li on namerava da se uključi i da se suoči sa svojim sinom, ili se možda pojavi?

- Videće kako će se situacija odvijati. Može da se desi da se pojavi u nekoj od narednih emisija, što i planira. On planira to. Večeras se neće pojaviti, a da li će se uključiti, to ćemo videti.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.