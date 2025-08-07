SANDARA ZLOUPOTREBLJAVA SITUACIJU: Luka Vujović brutalno odgovorio ocu, spreman je da pređe preko svega zbog njegovog zdravstvenog stanja: PORUČIO BIH MU DA...

Luka odgovorio ocu zbog uključenja koje je potreslo region!

Nedavno se otac Luke Vujovića uključio telefonskim pozivom u emisiju "Narod pita", pa tom prilikom otkrio da uskoro dolazi u Srbiju i da će dati izvaju u kojoj će detaljno raskrinkati odnos Luke i Aneli Ahmić.

Nikola Vujović je tada napomenuo da je njegovo zdravstveno stanje narušeno, da mu nije ostalo još mnogo života, ali i da je spreman da ceo ostatak života posveti razdvajanu sina Luke od Aneli.

Luka se danas oglasio za Pink.rs i otkrio da žali zbog stanja u kom se njegov otac nalazi. Istakao je da ga nervira to što pojedine osobe koriste njegovo loše zdravstveno stanje, aludirajući na bivšu partnerku Sandru Obradović.

- Ja sam i dalje jako potresen zbog uključenja mog oca. Žao mi je što sam uvideo da to nije onaj čovek koga sam video pred moj ulazak i koga jako dobro poznajem kao drugačijeg. Ne znam šta se sa njim desilo. Mnogo bi bilo lakše da bar hoce da ispriča nekom iz porodice sta ga tišti. Siguran sam da njegovo stanje nema veze sa mojim izborom partnera jer postoje i drugi njegovi postupci koji govore u prilog tome da nešto nije u redu. Sta god da ga muči, zna da može da podeli sa svojim najmilijima -rekao je Luka, pa dodao:

- Nerviram se samo što Sandra zloupotrebljava zdravstveno stanje mog oca i trenutnu situaciju između nas dvojice. Ovo su porodične stvari i treba da ostanu između četiri zida. Pošto je odlučio da sa mnom govori preko medija poručio bih mu da nedostaje deci i unucima, da ga svi volimo i da smo spremni da sve zaboravimo i budemo opet srećna i složna porodica ako se on promeni. Na moj partnerski odnos i moj izbor nikada niko neće moci da utiče, jer ja imam 36 godina i svoj život, nisam dete, a ni tinejdžer -rekao nam je Luka.

Podsetimo, odnos Luke Vujovića i njegovog oca Nikole narušen je od kada je Luka stupio u odnos sa Aneli Ahmić koju Nikola nikako ne može da prihvati za svoju snajku.

