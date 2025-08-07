Asmin neće da Nora nosi njegovo prezime: Aneli otkrila da Alibaba želi da se odrekne Nore, progovorila o haosu koji se dešava! (VIDEO)

Za Pink.rs ogolila dušu o najnovijim dešavanjima!

Aneli Ahmić pred početak emisije "Narod pita" oktirla je kako se njena ćerka Nora uklopila sa Lukom Vujović, ali i progovorila o problemima koje ima sa bivšim partnerom Asminom Durdžićem.

- Dovela sam je, falila mi je... Prošlo je previše vremena, dve godine je bila bez mene. Bilo mi je teško dok je bila u Sarajevu, kad sam se vratila plakala sam svaki dan, Luka i ja nismo mogli da funkcionišemo koliko sam bila nervozna. Rekla sam da će sa mnom da bude ovde nekih desetak dana, tu sam jer moram da ispoštujem "Narod pita". Odlučila sam da bude sa mnom, tako da sam zbog toga srećna i nasmejana jer je ona srećna - govorila je Aneli.

Ona je odgovorila i na Asminovu objavu u kojoj je napisao da Noru koristi kao pokretni bilbord.

- Nisam to videla, prvi put čujem... Mislim da je on definitivno prošle godine Noru koristio kao reklamu kad je objavljivao njene slike i kačio, pisao kako je njena majka k*rva. Tom gospodinu, ako mogu tako da ga nazovem, ne znam šta da kažem... Kad nije dete pored mene ne odgovara, kad je pored mene ne odgovara. Treba da bude srećan jer je dete uz svoju majku, nasmejano je i pored osobe je koja je dobar otac i pruža joj pažnju. Zavolela je Luku, on se jako dobro ponaša i nema razlog da se ljuti. Ako želi da vidi dete vrata su mu otvorena i bila su dok nije iskoristio situaciju i pravio neke snimke... Sad kukamo, a treba da bude srećan jer sam pronašla nekog ko je posvetio meni i našem detetu pažnju. To što je objavio nije u pravu i on jekoristio Noru baš za tu reklamu. Nora je već dve godine u javnosti, slike su joj viđene. To je devojčica puna ljubavi. Dok smo Asmin i ja živeli zajedno Nora i ja smo bile tiktokerke, uvek je bila u javnom životu i nikad je nisam krila. Ona i ja uživamo kad se snimamo, volim da gledaju Noru jer je prelepa i prepametna. Želim da svet vidi kako imam lepo i pametno dete - govorila je Aneli.

- Moram ovo da kažem, Nora nikad nije videla moj i Lukin poljubac. Ona misli da je Luka moj prijatelj, Luka spava u jednom sobi, Nora i ja u drugoj. Ne radimo ništa loše, volimo se. Nisam htela da ostavim dete, dovela sam ćerku kod partnera sa kojim planiram budućnost. Nora je upoznala moje prijatelje, zašto ne bi Luku sa kojim planiram život i budućnost? Ona je jako srećna pored njega, Luka je čuva dok sam u emisiji i znam da je sigurna jer ne možete da verujete koliko joj Luka daje pažnje. Ne znam da li se neki otac tako ophodi prema svojoj ćerki - rekla je Aneli, a onda otkrila da je Asmin danas tražio da Nora više ne nosi njegovo prezime:

- Danas je doneo novu odluku... Žao mi je što je ovako. Želela sam da on bude otac Nori, dala sam mu priliku kad smo razgovarali. Sve je počelo oko druge tebe, ali mogao je da stupi u kontakt sa mnom. Rekla sam da idemo polako, ali je to iskoristio i ne mogu više da mu verujem. Žao mi je što je ovo ovako, žao mi je ako je njemu iskreno žao. Ja ne mogu da vadim pasoš bez njega, a potrudiću se u narednom periodu da izvadim. On je rekao da daje saglasnost i da će sve da potpiše. Nora će morati da vadi novi pasoš... Ako on to zahteva ja ću rado da promenim. Nora i ja smo normalno prešle granicu, sve je prošlo kako treba. Niko ne može da mi pravi probleme, to su glupe priče. Želim mu sve najbolje. Žao mi je ako stvarno želi da Nora promeni prezime, žao mi je što joj nije otac i što je Nora zaboravila na njega jer je za ove dve godine mogao da pokaže da želi da bude otac. Imao je dve godine da brine, nije... On je pre dva dana poželeo da čuje Noru, a kad sam joj dala telefon ušla sam na mamin telefon, zvao je broj iz Austrije, javila se Nora, a javio se drugi čovek. Tuga me je uhvatila, počela sam da plačem. Ja sam Noru pripremila da priča sa tatom, rekla da bude dobra prema njemu... Javio se neki čovek i spustio joj slušalicu - pričala je Aneliu Ahmić.

Aneli je otkrila i da li Asminova želja da promeni Nori prezime znači da se odriče ćerke.

- Ta mene to tako znači... Pitajte njega šta za njega znači - poručila je Ahmićeva za sam kraj.

Autor: A. Nikolić