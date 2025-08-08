Kad bih nešto napravio, ne bi ni videla: Gastoz priznao da li Anđela pravi ljubomorne scene, pa otkrio detalje iz Crne Gore! (VIDEO)

Podelio prve utiske!

Nenad Marinković Gastoz večeras je pravo iz Crne Gore stigao u emisiju "Narod pita", a pred ulazak u studio podelio je prve utiske sa kratkog odmora sa Anđelom Đuričić.

- Ko je Anđela? Ne znam ko je Anđela... Bilo je top! Super smo se proveli, ići ćemo još jednom i jedva čekam da se vratimo, baš smo lepo iskulirali - govorio je Gastoz, pa kratko prokomentarisao upoznavanje sa Anđelinom porodicom:

- To niste trebali da vidite, ja sam joj rekao da ne izbacuje ništa.

On je dao sud o ljudima koji su govorili da su fejk par.

- Mi se ne podnosimo, i dalje smo u fejk vezi i imamo ugovor do septembra. Ovo što živimo je fejk, kao što je i bilo fejk... Sve je fejk. Boli me d*pe 10 meseci sam se gađao sa njima, a sad i dalje. Sve što je ozbiljno samo spinujem i boli me uvo. Videli ste verovatno klipove, više se ništa ne krije i malo smo se ispalili - govorio je Gastoz, pa progovorio o Anđelinoj ljubomori.

- Nema kad da pravi scene, ne odvajamo se. Jedva sam čekao malo da se odvojimo. Nema kad da pravi scene, a i kad bih ja nešto napravio ona to ne bi ni videla - dodao je pobednik "Elite 8".

Ceo razgovor pogledajte u video u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić