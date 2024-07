Blokirala ga: Stanislav šokiran time što ga je Miona uklonila sa instagrama, otkrio sve o razgovoru sa porodicom u Zagrebu! (VIDEO)

Izneo prve utiske!

U toku je emisija 'Narod pita'. Večerašnja voditeljka Ivana Šopić ugostila je Stanislava Krofaka. On je izneo prve utiske nakon izlaska iz rijalitija, pa progovorio o svom odnosu sa Mionom Jovanović.

Stanislave, kako si? Da li si očekivao da ćeš imati ovoliku podršku? -pitala je Ivana.

Nisam očekivao da ću imati toliku podršku, unutra mi to nije delovalo tako ali kad sam izašao gde god da dođem svi me samo hvale i baš sam šokiran -rekao je Stanislav.

Ti si po izlasku otišao pravo u Zagreb, ko te je tamo dočekao? -pitala je Ivana.

Cela moja porodica me je dočekala, odma smo išli na kafu, posao je i bolji nego kad sam ušao unutra i to je to. Meni niko ništa nije zamerio samo su mi rekli da sam svestan šta sam radio -rekao je Stanislav.

Da li si zadovoljan svojim učešćem u Eliti? -pitala je Ivana.

Kakav sam napolju takav sam i unutra, ja imam svoj stil života i svoje stavove, bio sam tu sam sa sobom, ne pričam puno i vodim se time što manje pričaš to tvoja reč ima veću težinu.

Na koje pitanje ti je bilo najteže da odgovaraš? Da li si znao da te je Miona blokirala, jel možeš da proveriš? -pitala je Ivana.

Za Mionu naravno, meni je došlo da vrištim kad me pitaju za to. Da imam samo ove fan grupe, nisam ni proveravao niti me zanima. To je postupak od Ša, on je navodi da to radi. Ja treba da gledam njoj instagram kao da je nisam gledao unutra. Ja ne znam zašto Ša nije skinuo majicu ni jednom na bazenu pa da vidimo da li je zgodniji

Jel ti Miona ostala u pamćenju kao žena koja te je povredila? -pitala je Ivana.

Ostala mi je u pamćenju kao žena koja me je povredila, nisam očekivao tako nešto od nje, mislio sam da je to sve ozbiljno. Ja sam upoznao njene roditelje i još više sam onda dobio poverenje da je ona dobra, svi su joj kulturni, ljudi rade i nije mi jasno sve to -dodao je Stanislav.

Autor: Nemanja Šolaja