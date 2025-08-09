ŽESTOKA RASPRAVA! Uroš urnisao Lepog Miću, on mu izvratio BRUTALNIM UVREDAMA: HAOS KAKAV SE NE PAMTI (VIDEO)

Haos u studiju!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Nenada Marinkovića Gastoza, Lepog Miću i Uroša Stanića.

U program se uključila gledateljka koja podržava Uroša, a odmah je istakla da ne podnosi Gastoza.

- Mićo, kako bi vi komentarisali da neko tako uradi vašoj ćerki? -pitala je gledajteljka.

- Ja ovde pričao o učesnicima rijalitija -rekao je Mića.

- Karića ne sme da komentaroše jer je Karićev ker. Ne sme da priča na koji način je Karić bio nasilan prema devojci. Ti podržavaš ljubavnice i nasilje nad ženama. Podršavaš osobe koje šire blud i nemoral. Šta tražiš sa devojkama od 20 godina? Anđela je bila ljubavnica, Uroš to ne podržava. Stop nasilju nad ženama, pošto Mića to podržava -rekao je Uroš, pa nastavio:

- Ti kojeg devojke maze i masiraju, kako te Snežana dopušta da se maziš sa klinkama? On je štitio Sofiju, a napadao Milicu. Napadao je trudnicu, šta da kažem o čoveku koji napada trudnicu. Ti nisi muškarac, ti si pi*ka, smradu jedan smrdljivi -rekao je Uroš.

- Gde ti je tata ku*vo? Pričaj kako si se je*ao, je li pseto. Kako te je*u stariji ljudi? Pokaži čm*r -urlao je Mića.

- Mićo, nemaš muda, loš čovek, prijatelj, muž, loš rijaliti igraš. Ti si Garfild iz Štrumfova. Što podržavaš Sofiju? Što podržavaš Terzu? Što napadaš trudnicu? -rekao je Uroš.

- Sakidaj se dro*o! -vikao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M. V.