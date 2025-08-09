DRUGARSTVO SE PRETVORILO U PEPEO I PRAH! Gastoz oštro prokomentariosao Keti i njene pohvale na Karićev račun, pa istakao da je odustao od BIZNIS PLANA koji je imao! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

U toku emisije ''Narod pita'' potegla se tema o odnosu Nenada Marinkovića Gastoza i Katarine Samardžić Keti i realizaciji njihovih poslovnih planova, koje su imali u ''Eliti 8''.

- Keti je pričala da imate dogovor da ćete zajedno otvoriti restoran, šta se sa tim dešava? - upitala je voditeljka.

- Sa Keti se nisam video, nisam stigao ni sa Tozlom stigao da se vidim kako treba, a on mi je najbolji prijatelj. Nije bio konačan odgovor, pričali jesmo. Šta da kažem, putevi su se malo razdvojili. Nisam ni imao u planu da je zovem, mogla je i ona mene da zove. Nismo imali kontakt nikakav, nisam ni tražio. Ako se spontano desi, desiće se. Miskim da će ona na kraju otvoriti restoran sa Karićem. Ona je njega dizala u visine svakako. U jednom trenutku je Karića pomenula kao favorita, pa neka onda razmisli o tome - kazao je Gastoz.

- Keti je bila zaljubljena u Gastoza, a ego joj je bio povređen - kazao je Stanić.

- Ja znam da se Lule razgovarao sa mnom tokom žurke nakon finala ''Elite 8'', rekao je da sam za sve bio u pravu - kazao je Mića.

- Ne znam za to. Ako je tako, to je njena stvar - kazao je Gastoz.

- Dobro veče. Imam pitanje za Gastoza. Ko je bolji u krevetu, Aneli ili Anđela? - upitao je gledalac.

- Ne znam. Nisam spavao sa Aneli - kazao je Gastoz.

- E, a tako?! Što onda lažeš za Enu da si video šta je ona radila sa Filipom napolju? Lagao si brojne stvari, pa ti se više ništa ne može verovati - kazao je gledalac.

- Uroše, imaš li ti dokaz da je Sofija radila u Tetovu? - upitao je gledalac.

- Da, naravno da imam. Ona je devojka koja je demantovala samu sebe. Devojka je običan lažov - kazao je Stanić.

- Bio sam pre neki dan u Tetovu u jednom restoranu i raspitao sam se. Devojka nikada nije radila to - kazao je gledalac.

- Veoma ste smešni. Možda je ona bila vaš favorit, ali je ne možete oprati - istakao je Stanić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.