SVE SE DESILO ZBOG MENE! Sofija dala sud o Terzinom kuliranju Milice, pa se osvrnula na njegov susret sa Barbarom! Evo šta kaže o Anđeli i Gastozu: DRSKA JE KAD SE ZALJUBI... (VIDEO)

Sofija brutalno o bivšem partneru i ljubavnim parovima iz Elite!

U emisiji "Narod pita" večeras gostuje Sofija Janićijević, pa je tom prilikom za kamere našeg portala otkrila sve o odnpsu sa Borislavom Terzićem Terzom i njegovom upoznavanju sa ćerkom Barbarom.

Sofija je komentarisala i druge parove iz "Elite",a na meti su joj se našli Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz, ali i odnos Stefani Grujić i Danijela Dujkovića Munjeza.

- Nisam ispratila ništa što se tiče Terze. Videla sam samo da se video sa ćerkicom i drago mi je zbog toga. Ne bih da komentarišem to iako smo bili u vezi. Sve se desilo zbog mene, ali i da to nisam bila ja, bila bi neka druga osoba. Nisam upućena i ne znam. Ja sam sa njim raskinula sedam meseci pre kraja Elite, drago mi je što sam ga upoznala, ali nije mi drago što mi je bio partner - rekal je sofija o odnosu sa Terzom, pa dodala:

- Razočarana sam u njega bila kada se ogradio od mene i našeg odnosa. On nije ispao dovoljno veliki muškarac prema meni i suguran muškarac koji bi me zadržao kraj sebe. Nadala sam se da ćemo izaći kao pobednici zajedno napolje. Sve se promenilo nakon Miličinog ulaska. Ja ga svima preporučujem kao prijatelja, a mislim da još nije zreo da bude partner -rekla je Sofija.

Sofija o ljubavi Anđele i Gastoza:

- Upoznala sam Anđelu i videla kako je drska kada se zaljubi, ako joj je do nekog stalo ona to ne pušta i ne daje lako. Mislim da će to opstati jer Nenad je imao želju da je razume, podrži i da bude tu za nju. Mislim da je spreman da se prilagodi njoj. Mislila sam da od toga nema ništa, ali ako su zajedno, želim im svu sreću -rekla je Sofija.

Sofija o odnosu Munjeza i Stefani:

- Ja sam uvek da dvoje mladih uspe u odnosu kpji su započeli. S obzirom na njegov i njen način života, mislim da to neće uspeti. To ne menja činjenicu da je on postao otac, drago mi je što ga je upoznao -rekla je Sofija.

Detealjnije pogledajte u nastavku:

Autor: M. V.

