Aneli slagala najveće bljuvotine o Alibabi? Porekla brutalne optužbe, priče o batinama i maltretiranju pale u zaborav (VIDEO)

Promenila ploču, Uroš je podsetio na sve što je pričala o bivšem partneru!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Kad si lagala o Alibabi prošle godine ili ove? - glasilo je pitanje.

- Nikad, zašto bih pričala sad o tome? Ja sad ne želim da pričam kako je bilo jer su Munja, Stefani i Đedović počeli da iznose i ne želim probleme sa svojim bivšim suprugom. Neka gledaoci misle da sam lagala prošle godine - govorila je Aneli.

- Prošle sezone je bacila ljagu na bivšeg muža, koji je tvrdio da nije bio u braku sa njom. Tvrdila je da ga je tukla na sahrani njenog oca. Kad je njeno d*pe u pitanju tad je žrtva nasilja, a kad je Stefani onda to ne važi. Mi onda verujemo Alibabi jer je on to isto negirao - dodao je Uroš.

- Ako je presudno da Nora ima oca, sve sam lagala - poručila je Aneli.

- Nemoj sad da se vadiš na Noru. Ona je govorila da je on najzlobniji i najgori čovek kojeg je ona videla. Ove godine je nije tukao, varao i maltretirao. Ovo dokazuje Alibabinu priču da je sve slagala da bi blatila Staniju - nastavio je Stanić.

- Nikad više nećete čuti ružnu reč za njega - rekla je Ahmićeva.

