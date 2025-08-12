AKTUELNO

NISMO IMALI INTIMAN ODNOS: Ena zasevala poput groma zbog Đukićeve potvrde da je pored Gastoza imao vrelu akciju sa njom! Negirala njegove reči! (VIDEO)

Bez dlake na jezik!

U emisiji ''Narod pita'', gosti voditelja Darka Tanasijevića u studiju bili su Milena Kačavenda, Ivan Marinković Ena Čolić.

- Ena, da vratiš vreme, da li bi bila još žustrija u komentarisanju Gastoza, ili ne? - upitao je voditelj.

- Mogla sam mnogo toga da kažem, a nisam. Njega nigde ne pominjem, dok on ne može da izdrži, a da ne uzme moje ime u usta. Konstantno komentariše mene, to je činjenica. Što se tiče jedne svađe sa Anđelom koju sam imala, rekla sam joj sve što sam imala, ne žalim zbog izrečenog - odgovorila je Ena.

- Da li si se zauzela sa tvojim i Gastozovim prijateljima, šta kažu? - upitao je voditelj.

- Rekli su svi da im je veoma žao jer smo se posvađali. Čula sam se i sa Filipom Đukićem, on je rekao da ne misli ništa loše o meni, već da sam se samo u rijalitiju pogubila - kazala je Ena.

- Meni je sve ovo presmešno. Gastoz je i sam rekao da je spavao dok je Filip tebe pored je*ao, a da ste ga nakon toga budili da ga vozite kući. Ena, ti si teška jedna ku*va. Ne razgovaraš sa roditeljima, to je činjenica - kazao je Ivan.

- Ja sam svaki dan sa svojim roditeljima, ovo što pričaš je laž - dodala je Ena.

- Da li si pitala Filipa zbog čega je potrvrdio Gastozovu priču? - upitao je voditelj.

- Nije Filip potvrdio da smo bili intimni. To je jedina istina - kazala je Ena.

- Ena i ja nismo bili zajedno, bili smo u nekom odnosu. Gastoz jeste spavao dok smo imali odnos, to je istina. Ona nije bila sa Gastozom i Borom, bila je samo sa mnom - pročitao je voditelj izjavu Filipa Đukića od pre par meseci.

- Dobro, možda je rekao da smo bili intimni, samo da ne bi ispalo kako Gastoz laže sve. Mi smo se viđali tri meseca kvalitetno, veoma lepo. On me je bio zvao na taj after, ja sam se tada ubedačila jer su tu bili ljudi. Svi su otišli, osim Gastoza, koji je zaspao tu - kazala je Ena.

Detaljije pogledajte u video-klipu. 

