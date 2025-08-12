SITUACIJA JE MALO IZMAKLA KONTROLI: Kačavenda prokomentarisala odnos Baje i Sandre, pa došla do OVOG zaključka! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

U emisiji ''Narod pita'', gosti voditelja Darka Tanasijevića u studiju bili su Milena Kačavenda, Ivan Marinković i Ena Čolić.

- Pozdrav za našeg Ivana. Comara je pored mene, uživamo - glasila je poruka koju je Aneli poslala Darku.

- Pozdrav za Darka, Milenu i Enu. Reci Krezavom Ivanu da me ne uzima u usta - pročitao je Darko.

- Čuo sam od Kačavende da je veoma opasan čovek. On živi tamo negde u mom kraju koliko znam. Evo, Darko, slonodno mu daj moj broj, pa da vidim kakav on problem ima sa mnom - rekao je Ivan.

- Milena kako komentarišeš odnos Baje i Sandre? Zbog čega je okrenuo leđa sinu i okrenuo se Sandri. Na koji način gledaš na to? - upitao je voditelj.

- Situacija jeste malo izmakla kontroli. Ja sam to Sandri i rekla. Mislim na oboje. Pre neko veče sam pričala sa Bajom, on je očajan. Očajan je zbog Lukinog odnosa sa Aneli. Situacija jeste veoma neobična, ali svakako nije normalno da on svim silama podržava Sandru. Ne bih volela da ona bude koleteralna šteta, kada se Baja pomiri sa Lukom - istakla je Kačavenda.

- Da li su se Baja i Sandra uživo upoznali? - upitao je voditelj.

- Ne. Da ja znam, nisu. Znam da je Baju kontaktirala da će vratiti auto, da se on možda malo uvredio. Koliko znam, dao joj je auto na korišćenje dok se on ne vrati u Beograd - kazala je Milena.

- Džoker je hit šta govori - pročitao je Darko poruku koju mu je Aneli poslala.

- Ćuti, metlo jedna. Vratila si se sad sa proslave i slobodno iskuliraj - kazala je Milena.

- Ja sam se javio Baji na Instagrami i rekao da mi se slobodno javi, ako ima problem neki. Što se ove teme tiče, on će se sigurno pomiriti sa Lukom u nekom trenutku, da se razumemo. Sandra misli da je ona nešto postigla, ali nije. Priča će biti zanimljiva još deset, petnaest dana i to je to. Ja sam rekao u jednom trenutku da je Baja zaljubljen u Sandru, to mi je bilo čudno. On je na Sandru trošio velike svote novce, obasipao ju je pažnjom i skupocenim poklonima - istakao je Ivan.

- Halo, dobero veče. Nevena kraj telefona. Ena, koliko imaš godina? - jupitala je gledateljka.

- Trinaest - odgovorila je Ena.

- Dobro, ne moraš da odgovoriš. Devojko, ti si izgubila i ukus i moral. Da li si ti dete razvedenih roditelja? - upitala je gledateljka.

- Ne. Moji roditelji su zajedno i dan danas - odgovorila je Ena.

- Tvoj rečnik je katastrofalan. Izgubila si i kompas i mapu. Strašno je to što si ti izgovarala. Ne priliči jednoj ženi da se tako ponaša. Vi ste isti kao ovaj vonjavi Ivan, koji bazdi. Očigledno ste odvratni isto kao i on i imate ista životna načela, koja ima i on. Ti si dete koje je zapušteno, nisi lepo vaspitana, vrlo je transparentno sve to - rekla je gledateljka.

Detaljije pogledajte u video-klipu.

