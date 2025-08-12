ŽESTOK OBRAČUN: Gledateljka ušla u raspravu sa Ivanom zbog Ene! On dao sve od sebe da Čolićevu sroza na samo dno! (VIDEO)

U emisiji ''Narod pita'', gosti voditelja Darka Tanasijevića u studiju bili su Milena Kačavenda, Ivan Marinković i Ena Čolić.

- Pzdrav svima, Snežana iz Beograda kraj telefona. Ena, najlepša moja, veliki pozdrav za tebe. Izgledaš prelepo, kako iznutra, tako i spolja. Nemoj da se nerviraš zbog loših komentara. Teško mi je kad je tebi loše i kad si tužna. Ko laje, neka nastavi, nisu ti ni do kolena. Da li rođena u Holivudu, bila bi velika zvezda - rekla je gledateljka.

- Zvezda da, ali padalica - dodao je Ivan.

- Ivane, ti pre nego što kreneš da komentarišeš nekog, prve se raspiraj o osobi. Drugo, toliko neumesne komentare imaš na Enin račun, da treba sramota da te bude, to je strašno. Ivane, sram te bilo i stid. Ena je jedna divna osoba - kazala je gledateljka.

- Ena je jedna osoba koju nema ko nije je*ao. Minimum pet osoba sa javne scene su intimno opštili sa njom - kazao je Ivan.

- Ivane, da li si se nakon goatovanja sa Aleksandrom čuo sa njom ili Milosavom? - upitao je voditelj.

- Ne, nisam se čuo - kazao je Ivan.

- Kako gledaš na to što te je Milosava na neki način branila cele večeri? - upitao je voditelj.

- Meni je drago zbog toga - kazao je Ivan.

