NAGLI PREKID EMISIJE! Munja uleteo u studio i doneo poklone za goste, gledateljka nahvalila Poršelinu: Ti si mi NAJBOLJA! (VIDEO)

Hit!

Voditelj Darko Tanasijević poželeo je dobro veče prvom gledaocu za večeras.

- Dušanka je kraj telefona. Da kažem tati da treba da je prezadovoljan, rekla sam da je Milica jako fina, a svi su je blatili i Kačavenda i ovaj mali Dača. Toliko su je blatili, a ona je toliko fina majka - rekla je gledateljka.

Uključenje je prekinuo upad Munjeza u emisiju, koji je doneo poklone za sve goste.

- Slađo ti si mi najbolja - rekla je gledateljka.

- To je istina gospođo, ja sam najmoralnija - rekla je Poršelina.

- Pozdravljam i Draganu i Milicu i neka Dragana pozdravi Matoru...Trebao bi da se pozabaviš Milicom malo, ne morate da budete zajedno - rekla je gledateljka.

- Kako sada funkcionišemo, to je neverovatno. Ja je ne blatim, takve stvari su nekako ispale, kriv sam, pogrešio sam, šta da radim, moramo da nastavimo dalje. Ja još nisam svestan, provodimo vreme - rekao je Terza.

- Trebao si da budeš svestan kada je ušla trudna unutra - rekla je gledateljka.

- Posle bitke su svi junaci, u tom trenutku sam bio sluđen - rekao je Terza.

- Ma nemoj da se vadite na prostor, niko! - rekla je gledateljka.

- Okej, Vi tako pričate, niste bili tamo, život se unutra dešava, nemaš informacije, nemaš ništa, osuđeni smo jedni na druge - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić