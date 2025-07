NAGLI PREKID PROGRAMA! Gledateljka podržala Anđelu, Karić poklonio Đuričićevoj STATUU OSKARA (VIDEO)

Iskrena do koske!

Voditelj Milan Milošević poželeo je dobro veče prvom gledaocu za večeras.

- Ja se zovem Svetlana i iz Beograda sam. Neću Svetom Stefanu da stanem na žulj, predstavlja se kao fin i dobar momak, bar je to pokazao ove godine, a da li se seća za šta je nosio nanogicu - rekla je gledateljka.

- Naravno da se sećam..Advokat me je posavetovao - rekao je Karić.

- Ili da se očistiš od alkohola ili nečega više...Je l' imaš ti tvoje snimke? - pitala je gledateljka.

- Ne - rekao je Stefan.

- Anđela, imaš divno ime. Ja ću da se držim onoga što ti je Gastoz rekao, a to je da želi da se ti samo smeješ - rekla je Anđela.

- Zameram mu što nije tu da ti pruži podršku. Ja sa tobom (Karić) neću da pričam uopšte, stalno se ubacuješ. Ukoliko sa Gastozom želiš nešto ozbiljnije - rekla je gledateljka.

- Au šta reče žena, malo pre ste videli da je nikad viđena veza, a sada kažete da ukoliko želi nešto ozbiljnije - rekao je Karić.

- Je l' ste vi u vezi ili niste - pitao je Milan.

- Nismo, drugari smo i to je to, sve je pod kontrolom. - rekla je Anđela, a onda joj je Karić doneo statuu Oskara aludirajući na to da je zaslužila za glumu, kako je rekao.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić