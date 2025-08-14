ZAPLAKAO SAM KAD SAM VIDEO... Uroš Stanić progovorio o novom dečku i prijateljstvu sa Milicom i Anitom: Brutalno opleo po Luki i Aneli, pa urnisao Sofiju: PRODAJE PICU U PEKARI JAKO POVOLJNO (VIDEO)

Od njegovoog britkog jezina i jasnog stava strepeli su učesnici rijalitija, a sada kada su se slegli utisci od protekle sezone Uroš Stanić je otkrio šta misli o bivšim cimerima.

Uroš Stanić govorio je o novom dečku, odnodu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoga, veridbi Luke Vujović i Aneli Ahmić, ali i o ljutim neprijateljima iz rijalitija kao što je Sofija Janićijević. Osvrnuo se na prijateljstvo sa Milicom Veličković i njen odnos sa Borislavom Terzićem Terzom, a onda je govorio i o Aniti Stanojlović i njenom novom dečku.

- Zaljubljen sam, na sedmom nebu sam. Mnogo sam srećan, u oblacima sam i tako i izgledam. Dečko je u inostranstvu, on živi u Austriji, u Beču, ali uskoro ja idem kod njega. Mi se znamo već dve gosine i dao sam mu priliku da ga bolje upoznam i nisam zažalio. Obasipa me komplimentima, daje mi dobronamerne savete i koriguje neke moje greške. Moje drugarice znaju za njega, Anita, Comara, Tamara i Jelena su u toku sa svim i gotive ga. Neću mnogo da ga hvalim da ga ne ureknem, neka ostane kao sada -rekao je Uroš.

Uroš o Milici Veličković i Terzi

- Milica i ja smo u kontaktu, ali ona mene ne obaveštava o Terzi. Ja nisam ni znao da će da se Terza vidi sa Barbarom, ja sam sve saznao preko medija. Mi pričamo o nekim drugim stvarima, ne mogu ja da komentarišem kada mi se ona ne poverava. Ona ga stalno pljuje, govori kako se ne posvećuje detetu -rekao je Uroš, pa se osvrnuo na Terzin u vezu sa Slađom:

- Meni je sve to blam, Slađa, Dragana, Mervica, Sofija, Poršelina. Terza je našao sponzora, ona ga sponzoriše i on živi na njen račun. Prvi put da Slaša nekom nešto plaća, obično su njoj sve plaćali -dodao je Uroš.

O Sofiji Janićijević, veridbi Luke i Aneli, Aniti i Boškiću

- Kad sam video da kupuje pratioce i lajkove i da se bavi tako nekim stvarima... Da devojka skoči na sto hiljada pratilaca, pa da se spusti na četrdeset. Za sekund dobije tri hiljade lajkova, a zaključa komentare. Ona prodaje picu u pekari jako povoljno. Idite i navalite, biće kao u Tetovu kad je igrala oko šipke -rekao je Uroš,a onda govorio o najaktuelnijoj temi - veridbi Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Zaplakao sam kad sam video klip, sve zarad fanova i novca. Teranje inata Lukinom ovu, Aneli pravi razdor u porodici, razdvaja oca i sina. Ja razumem Baju, ko bi normalan hteo da ima snajku poput Aneli. Sve mi je to lakrdija i presmešna priča. Oni su to planirali i sve je baš fejk, foliranje -rekao je Uroš, pa istakao da se često čuje sa bivšim mužem Aneli Ahmić, te je pokazao i poruke:

- Tek sam krenuo da iznosim informacije, ako nastave njeni fanovi da mi prete i da me zamaraju, nastaviću da pucam -dodao je Uroš, pa komentarisao vezu Anite Stanojlović i Gastozovog druga Boškića:

- Anita blista, Boškić i ona su preslatki. On je duhovit, zanimljiv i harizmatičan. On izmami osmeh na lice svakom ko se nalazi pored njega. Drago mi je što sve ide svojim tokom, a vidim da su i Gastoz i Anđela jako lepo prihvatili Anitu. Ona je lepo prihvaćena i drago mi je da je drugarica srećna -rekao je Uroš.

O odnosu Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić

- Ja m islim da će ljubav trajati dok traju honorari. Ja tu ne vidim emocije i sve mi je presmešno i naglo. Raskid, svađe, izlazak, zataškavanje problema i sad su ponovo u vezi. Ja njega gotivim, ali mi nije jasan njegov odnos sa Nađom i kako su prebrodili Pavla -rekao je Uroš, pa progovorio o odnosu Ene i Peje:

- Ja sam Eni savetovao da Peja nije za nju, on treba da potraži stučnu pomoć. Ne sviđa mis e njegovo ponašanje u rijalitiju i savetovao sam joj da se ne pomiri sa njim. Čim je izašao oz "Elite" prva slika mu je sa Enom, a unutra je najstrašnije vređao. Sujeta i ljubomora i njemu nogo radi, nema tu emocija -rekao je Uroš.

Kako je izgledao ceo razgovor sa Urošem, pogledajte u nastavku:

